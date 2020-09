Mazerolles : les habitants consultés sur le retour des cloches de l'église le samedi et dimanche matin

Voulez-vous que les cloches de l'église sonnent à nouveau les samedis et dimanches matin ? C'est la question posée aux habitants par la mairie de Mazerolles, près de Pau. Depuis deux ans, elles ne sonnent plus qu'à midi et le soir le week-end, à la demande d'un riverain.