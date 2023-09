McDonald's va ramasser ses déchets dans les rues de Châlette-sur-Loing

McDonald's s'engage à ramasser ses déchets à Châlette-sur-Loing, proche de Montargis. La chaîne et la ville du Loiret ont signé un pacte d'engagement mardi 12 septembre 2023 sur la réduction et le recyclage des emballages.

L'enseigne de restauration rapide est implantée depuis 2016 sur la commune mais ces dernières années, de plus en plus de sacs de la marque au grand M jaune jonchent le sol. À Châlette-sur-Loing, quatre agents communaux s'occupent déjà du ramassage des déchets en tout genre. Cette fois, ce sera un salarié de McDonald's qui sera chargé de cette mission sur un parcours bien défini.

"Quand j'arrive à Châlette, je vois que les rues ne sont pas propre"

Responsable du McDonald's de Châlette-sur-Loing depuis trois ans, mais aussi gérant d'autres restaurant McDonald's dans le secteur, Frank Bidet juge important de s'investir auprès de la ville sur cette thématique environnementale et de propreté. "Quand j'arrive à Châlette, je vois que les rues ne sont pas propres. Un emballage sur deux m'appartient donc à un moment il fallait faire quelque chose." Le gérant explique alors le dispositif de ramassage qui doit commencer début octobre 2023. "Nous nous sommes engagé à deux tournées par semaine, sûrement le lundi et le vendredi. Ces jours-là, un équipier de chez McDonald's va prendre un sac-poubelle pour récupérer les déchets aux alentours du restaurant et on ajustera en fonction des besoins."

Le maire de Châlette-sur-Loing, Franck Demaumont et le responsable du McDonald's de la ville Frank Bidet © Radio France - Julien Frenoy

Parmi la quarantaine de salariés du restaurant, une personne sera dédiée pour le ramassage sur l'avenue Jean Jaurès, les rues Victor Hugo et Aristide Briand. Une initiative saluée par le maire de Châlette-sur-Loing, Franck Demaumont. Ce programme spécifique d'actions en partenariat avec les collectivités locales baptisé "Programme emballages abandonnés" date de 2008.