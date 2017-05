Meaux : des surveillants en colère bloquent l'accès à la prison

Une trentaine de surveillants ont bloqué à 7h vendredi l'accès à la prison de Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne). Ils voulaient soutenir un de leurs collègues qui avait été agressé il y a deux jours.

L'accès à la prison de Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne) a été bloqué par une trentaine de surveillants vendredi matin à 7h. Des palettes et des pneus ont été installés devant le centre pénitentiaire. Ce barrage empêchait l'accès à l'établissement. Avec cette action, les surveillants de prison voulaient montrer leur soutien à l'un de leurs collègues qui avait été agressé il y a deux jours.

Il y a beaucoup de tension entre le personnel et les détenus dans cette prison. Le problème viendrait des retards de livraison de produits de première nécessité. Ces articles sont commandés à une société extérieure. Depuis plus d'un an, les commandes arrivent incomplètes ce qui provoque beaucoup d'énervement de part et d'autre. Les surveillants sont exaspérés par ce dysfonctionnement. Ils réclament une solution rapide à ce problème logistique.