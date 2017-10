Mécanicien et montagnard, un habitant de Sevrier part pour 2 ans d'un tour du monde par les cimes

Jusqu'à ces derniers jours, Luc Bayetto était expert automobile de métier, mais depuis ce vendredi matin, il est aventurier à plein temps. Ce vendredi soir à la Tournette, ce natif de Sevrier entame un tour du monde par les cimes.

"Mon périple commence et s'achèvera à la Tournette"

La carte du tour du monde de Luc Bailletto © Radio France - Luc Bailletto

Ce projet que beaucoup nourrissent mais peu concrétisent, Luc Bayetto l'a conçu le soir du dernier réveillon de Nöel, un soir de pleine lune après une ascension au sommet de la Tournette en skis de randonnée. Réaliser un tour du monde par les cimes. Le haut-savoyard de 45 ans, mécanicien de formation, est un montagnard expérimenté et éclectique: skis, alpinisme, parapente, kayak,vélo, mais aussi un aventurier dans l'âme guidé par le goût des autres et ,la découverte de nouveaux horizons.

"Je vais choisir les sommets qui m'attirent, au feeling. Ce ne sera pas forcement les plus haut"

L'esprit du voyage: rencontres, découvertes, et partages Copier

Dans un esprit totalement nomade, Luc Bayetto va se laisser guider par ses rencontres et ses envies. Grâce au 4/4 qu'il a bricolé et rendu habitable, "avec à une cellule ultra-légère de 120 kg, qu'à la dernière fois de la Roche sur Foron, j'aurais déjà pu vendre vingt fois", l'aventurier de quarante cinq ans emmène dans sa poche la liste des plus sommets du monde, mais il n'a aucune obligation de les gravir tous, juste, et parce qu'il s'y est engagé auprès des médecins chercheurs de l'INSEP, l'institut national du sport, de l'expertise et de la performance, à aller quelquefois en très haute altitude pour se soumettre à des tests physiologiques.

Ce vendredi soir, Luc Bayetto grimpera au sommet de la Tournette, il en redescendra samedi matin en parapente. Atterrissage à Doussard, puis ensuite cap à l'Est avec d'abord la Suisse puis l'Autriche. Vous pouvez suivre son voyage sur https://meettheworld.travel