Mécontentement des Français d'Andorre après l'annonce de la fermeture du consulat de France

Le ministère français des affaires étrangères vient d'annonce la fermeture du consulat de France en Andorre. Les 4000 Français qui vivent dans la principauté sont mécontents. Ils devront désormais aller à Barcelone, Madrid ou bien en France pour accomplir leurs formalités administratives.

Les 4000 ressortissants français qui vivent dans la principauté d'Andorre viennent d'apprendre la fermeture du consulat de France à Andorre-la-Vieille. Elle interviendra au mois de septembre prochain. Le ministère des affaires étrangères a décidé cette fermeture dans le cadre d'un vaste plan de rationalisation du réseau diplomatique français à travers le monde. Désormais pour les formalités administratives les français d'Andorre seront rattachés au consulat de France à Barcelone et même celui de Madrid pour l'état civil.

Les Français d'Andorre ne cachent pas leur mécontentement après cette annonce. Ils devront parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour effectuer leurs démarches administratives. Une pétition a été lancée sur internet. L'un des représentants de la communauté estime que les Français ont le sentiment d'avoir été abandonnés par l' état et que la décision de fermeture du consulat est paradoxale, alors que le président de la république est co-prince de la principauté. Une autre représentante de la communauté explique elle que beaucoup de français vivant en Andorre sont âgés et qu'ils n'ont plus la possibilité de se déplacer.

Interrogé par France Bleu Roussillon, l'ambassadrice de France à Andorre-la-Vieille Jocelyne Caballero déclare comprendre cette inquiétude. Elle assure que les ressortissants français seront accompagnés par l'ambassade pendant la période de transition. Elle explique également que la position géographique de l'Andorre ne va pas forcément nécessiter un déplacement à Barcelone ou Madrid pour certaines démarches. Par exemple pour renouveler une carte d'identité ou un passeport, les demandeurs pourront se rendre dans n'importe quelle commune française située prés de l'Andorre, soit en Ariège soit dans les Pyrénées-Orientales. Problème : les communes françaises voisines risquent d'être confrontées une affluence non prévue. Les maires concernés , comme par exemple celui de Bourg-Madame affirment ne pas être au courant à ce stade.

La fermeture des consulats permet au ministère des affaires étrangères permet de faire des économies. Mais dans le cas de l'Andorre, beaucoup de ressortissants sur place estiment qu'il n'y aura quasiment aucune économie réalisée, le consulat étant situé dans les locaux de l'ambassade et seulement deux personnes travaillent dans le service.

Les ressortissants français ont reçu le soutien de Laurence Sailliet. La candidate Les républicains pour les législatives (dans la circonscription des Français de l'étranger qui comprend l'Andorre) a écrit un courrier au ministre des affaires étrangères Jean-Marc Ayrault pour lui demander le maintien du consulat.

