VIDÉO - Médecin juif sauvé à Carantilly : les descendants Lequertier et Ebner se rencontrent 80 ans après

Quand l'histoire de deux familles se croisent dans la grande Histoire. Pour la première fois, les descendants de la famille Lequertier et ceux d'Albert Ebner, un médecin juif caché pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont rencontrés à Carantilly, ce samedi 11 février. Un moment chargé d'émotions, 80 ans après.

Huit mois caché à Carantilly

Nous sommes en 1943. Albert Ebner est un médecin juif, installé en Eure-et-Loir. Traqué par la Gestapo, il est d'abord caché par l'une de ses patientes, Gabrielle Coron. "Je me souviens qu'il était caché dans une chambre en sous-pente, au-dessus du restaurant de mes parents", décrit sa fille Eliane. "Mais il y avait une dame, en face de chez nous, qui travaillait avec les Allemands. C'est pour ça que ma mère l'a envoyé en Basse-Normandie, chez mes grands-parents."

Jean-Baptiste et Maria Lequertier, avec Albert Ebner, qu'ils ont caché à Carantilly entre Noël 1943 à août 1944. © Radio France

C'est comme cela qu'Albert Ebner arrive la veille de Noël 1943 à la gare de Carantilly et se rend à pied jusqu'à la Blanchetière, la ferme de Jean-Baptiste et Maria Lequertier. Il ne repart que huit mois plus tard, le 15 août 1944. "Il fallait vraiment que mes grands-parents soient dévoués. Il y avait quand même les Allemands dans la ferme d'à côté. Avoir quelqu'un comme ça chez eux, c'était risqué", raconte Jean-Pierre, l'un des petits-enfants du couple.

Lui n'avait que quatre ans à l'époque, mais il se souvient très bien du docteur Ebner. "Lui aussi nous a sauvé la vie. Quand on est parti en exode sous le bois d'Ouville, on a croisé des Allemands qui parlaient entre eux. Comme Albert comprenait l'allemand, il nous a dit d'avancer plus vite. Et juste après, les Américains ont bombardé le bois", explique-t-il, ému.

Un courage qui fait la fierté de la famille Lequertier

Un souvenir que Jean-Pierre peut désormais partager avec les descendants d'Albert Ebner. "Ce que racontait mon père, il l'a vécu, c'est vraiment émouvant", sourit Olivier, le plus jeune des cinq enfants du médecin. "Ce que cette famille a fait, il ne faut pas le minimiser. Il fallait beaucoup de courage. Il y a des gens qui ne faisaient rien, d'autres qui faisaient des choses mal. Eux, ils ont fait quelque chose de bien et ils peuvent en être fiers."

C'est pour rendre hommage à la famille Lequertier que la ville de Carantilly a organisé cette journée-souvenir. Une grande fierté pour les descendants. "Je suis très fière de ma mère. Elle l'a fait sans prétention. On a eu aussi un Anglais et des Espagnols cachés à la maison. Elle était quand même très courageuse", témoigne Eliane.

C'est grâce à Gabrielle Coron qu'Albert Ebner a pu être caché à Carantilly et échapper aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. © Radio France

Un courage partagé par son frère, Désiré, le père de Jocelyne. "Quand il y a eu les bombardements sur Saint-Lô, il a dit "moi, je vais aller aider", il a pris son vélo, il est parti et n'est pas rentré. Il a été tué le 6 juin 1944 et son corps n'a été retrouvé qu'en septembre", explique-t-elle, la gorge nouée par l'émotion.

Une histoire familiale transmise de génération en génération

Cette histoire familiale, toutes les générations la connaissent. Jusqu'aux plus jeunes, comme Joséphine, 5 ans et arrière-arrière-petite-fille de Gabrielle Coron. "Elle a caché le docteur pour pas que les soldats le tuent. Je suis très fière d'elle parce que c'était vraiment courageux." C'est sa mère, Caroline, qui le lui a raconté. "C'est une belle leçon d'histoire pour elle, ça véhicule de belles valeurs."

Du côté Ebner aussi, cette histoire se raconte. "J'ai beaucoup d'admiration pour les Lequertier, pour Mme Coron. Ils ne connaissaient pas mon père mais ont pris des risques pour lui. C'est grâce à des gens comme ça qu'on est là aujourd'hui, que mes petites-filles sont là", assure Alain Ebner, le regard attendri vers ses deux petites-filles.

Estelle, elle aussi, essaie de transmettre cette histoire à sa fille. "C'est bien qu'elle sache ce qu'il s'est passé pour que ça ne se reproduise pas", explique la petite-fille d'Albert Ebner, qui, hasard du sort, est pharmacienne à Cerisy-la-Salle, la commune voisine de Carantilly.

Pour que "ça ne sombre pas dans l'oubli"

Pour que cette histoire ne se perde pas dans les méandres de la mémoire humaine, Olivier Ebner a écrit un livre racontant l'histoire de son père, Venu de Bucovine . "Je voulais qu'il reste quelque chose de cette période. Au début, mon père ne voulait pas, mais il a accepté de se confier pour que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants connaissent tout ça et que ça ne sombre pas dans l'oubli."

Les deux familles espèrent maintenant que les Lequertier seront reconnus Justes parmi les Nations. Elles ont déposé un dossier auprès de Yad Vashem , l'Institut international pour la mémoire de la Shoah.

