Médecins démissionnaires de l'hôpital public : "il n'y a plus que l'argent qui compte"

L'hôpital public est en crise depuis dix mois avec plus de 250 services d'urgences en grève. Ce mardi, un millier de médecins entre dans la danse et signe une promesse de démission en cas de non-réponse du gouvernement. Le témoignage d'un démissionnaire en Côte-d'Or.

Côte-d'Or, France

L'hôpital public entre dans son dixième mois de grève et le plan d'urgence du gouvernement ne semble rien faire bouger. Ce mardi, les médecins, à leur tour, alertent le gouvernement. Comme annoncé en décembre, ils sont plus d'un millier à présenter leur intention de démissionner de leurs fonctions administratives à Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Le Docteur Arnaud Patenotte, chef du service de gastro-entérologie à l’hôpital de Semur-en-Auxois est l'un des 1000 médecins prêt à abandonner sa casquette administrative.

"L'hôpital ne fonctionne que sur une logique comptable"

Pourquoi ? Il en a tout simplement ras-le-bol de la logique d'hôpital-entreprise :"on a le sentiment que l’hôpital ne fonctionne que sur une logique comptable."

Des postes d'infirmiers vacants, des moyens insuffisants, cela s'en ressent. Dans son service, il faut cinq mois pour obtenir un rendez-vous. "Ce n'est pas normal, au quotidien on ne répond pas aux attentes de la population, ajoute le Docteur Arnaud Patenotte. Il n'y a plus que les recettes qui comptent : l'argent. L’organisation est faite pour privilégier ce qui rapporte à l'établissement. Donc tout le temps relationnel, la communication : on passe dessus, ou vite, en même temps que le geste technique. On a généralement l'impression d'aller un peu plus vite que ce dont les gens auraient besoin."

C'est plus une démission symbolique : on continuera à être soigné, mais c'est médecins démissionnaires ne collaborerons plus avec l'administration.