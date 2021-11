Médecins intérimaires : trois services menacés à l'hôpital de Pontivy

L'application de la loi Rist menace des services dans les petits hôpitaux, et notamment à Pontivy. Elle prévoit le plafonnement des salaires des médecins intérimaires.

L'inquiétude monte à l'hôpital de Pontivy et dans de nombreux autres petits hôpitaux. Après de nombreuses fermetures de lits ces dernières années, des services sont désormais en danger.

Au manque de moyens et de personnel pourrait s'ajouter le départ de nombreux médecins intérimaires à la fin de l'année.

Les urgences, l'anesthésie, la pédiatrie pourraient fermer. "Jusqu'ici, la direction a réussi à maintenir nos urgences ouvertes. Mais il y une vraie inquiétude", réagit Christine Le Strat, maire de Pontivy et présidente du conseil de surveillance du CHCB (Centre hospitalier du Centre-Bretagne). "S'il n'y a pas d’anesthésiste, on ne travaille pas en sécurité, on n'a pas le droit d'ouvrir la maternité, la réanimation, le bloc...", précise Michèle Keller, cheffe du service anesthésie-réanimation.

L'hémorragie est causée par l'application de la Loi Rist qui plafonne leur rémunération. Jusque-là attirés par des salaires très avantageux (deux à trois fois celui des titulaires), ces intérimaires auront moins de raisons financières de travailler à l'hôpital public. Puisque leur salaire pourrait être abaissé de 40 % ! Son application, initialement prévue en novembre est repoussée à 2022.

"Dans l'état actuel des hôpitaux, cette loi n'est pas applicable", estime Michèle Keller.

L'agence régionale de santé propose de mutualiser les moyens avec les autres établissements, que les mieux dotés envoient leurs praticiens prêter mains fortes aux moins bien dotés. "La solidarité, c'est jouable, ça se fait déjà...", commente Christine Le Strat. "La direction contacte d'autres hôpitaux, mais ils sont confrontés au même problème. On fait tout pour se rapprocher d'eux."

À Pontivy, les syndicats ainsi que la commission médicale envisagent de manifester le 4 décembre prochain, journée nationale de mobilisation pour l'hôpital public.