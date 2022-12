Médecins libéraux : propositions remises à Pau, à François Bayrou, Haut-commissaire au Plan

Benoît Féger, président de l'URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aquitaine, et François Bayrou, maire de Pau et Haut-commissaire au Plan

Une rencontre s'est déroulée ce vendredi après-midi entre les médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine et François Bayrou. C'était dans le cadre de ses fonctions de Haut-commissaire au Plan. Ces représentants de l'URPS (union régionale des professionnels de santé) des médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine lui ont remis un rapport sur la réorganisation du système de santé.

1805 médecins libéraux, un chiffre en hausse

Ils souhaitent que cela soit pensé "sur cinq ans comme une loi de programmation militaire". Dans leur rapport , il est évidemment question de l’attractivité des territoires dans la mesure où il y a de plus en plus de déserts médicaux et notamment ici dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le département compte 1.805 médecins libéraux, 908 généralistes et 897 spécialistes. Le rapport ne contient pas les détails de leur répartition sur le territoire mais il a été rappelé que "des médecins généralistes vivent au Pays Basque et travaillent en Béarn". Un exemple qui illustre les enjeux d’attractivité pour le département. Pour autant, sur les dix dernières années, le nombre de généralistes a augmenté de 3% et de 10% pour les spécialistes.

Une tendance à la surspécialisation

Un des problèmes repérés est le fait qu’il y a beaucoup, voire trop, de spécialistes et de moins en moins de généralistes. C’est pour cette raison que les médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine suggère qu’il y ait plus de stages effectués dans des cabinets médicaux et dans des hôpitaux de proximité, au lieu des CHU. Ils proposent que les jeunes médecins soient formés à la gestion, au management et au numérique.

Davantage de prévention et de formation

Dans ces propositions pour la refonte du système de santé, les médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine soulignent l'importance de donner une place croissante à la prévention d'ici 2030. Lors de cette réunion, le sujet de la revalorisation de la consultation a été évoqué. Il a été redit que le souhait était le même que celui des syndicats : un tarif de la consultation fixé à 50€ minimum.