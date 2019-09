Médiator : le procès de Servier attendu par les malades en Occitanie

Un procès hors-norme débute à Paris ce lundi 23 septembre. 400 avocats, 4000 parties-civiles et six mois de procès. Sur le banc, le laboratoire Servier qui pendant 33 ans a vendu le médiator. Il y a en tout 14 prévenus. Et donc des milliers de victimes. Des victimes déjà indemnisées par Servier et donc reconnues comme telles. Mais aussi d’autres parties-civiles qui ont pris le médiator pendant des années qui ont souffert de maladie mais qui ne sont pas rentrées dans les règles de l’indemnisation balisées par Servier. D’autres sont aussi là au titre du préjudice moral et pour soutenir l'action du ministère-public.

Tromperie

Tous en tout cas veulent montrer que Servier les a trompés et a triché. Et surtout que le laboratoire n'a pas voulu voir les risques du médicament. André Lagnes fait partie des victimes qui ont été aidé par l’Asahir (l’association Solidarité des Accidentés Handicapés Invalides Retraités du Tarn ). Il a 86 ans et habite à Réalmont dans le Tarn. Il a pris le médicament pendant des années. Il a été malade mais on n’a pas reconnu que c’était à cause du médiator. Et c’est pour ça qu’il attend beaucoup de ce procès.

André Lagnes, se bat depuis 2005 pour comprendre, alors ce procès , il ne l'attendait plus.

Ce procès est important, car beaucoup de victimes n’ont pas été reconnues comme telles par la justice et par Servier insiste Audrey Canali de la FNATH grand sud ( qui est basée à Aucanville en Haute-Garonne).