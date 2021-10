Médicaments et conduite : 110 pharmacies de Haute-Savoie mobilisées pour rappeler les bons reflexes

Comme l’alcool ou la drogue, certains médicaments ont un effet dévastateur sur l’aptitude à prendre le volant. Selon les chiffres de la Sécurité routière, 3% à 4% des accidents corporels de la circulation en France seraient dus à la consommation de médicaments à risque (niveaux 2 et 3). "Depuis le 1er janvier 2021, plusieurs accidents mortels ont mis en cause la conduite sous emprise médicamenteuse", indique la préfecture de la Haute-Savoie.

Pictogrammes

Depuis une vingtaine d’années, pour savoir si un médicament (délivré sur ordonnance ou non) est contre-indiqué à la conduite, les boites affichent des pictogrammes de sensibilisation. Un triangle jaune pour indiquer que le risque est faible. Orange, il passe à relativement dangereux et rouge, la conduite est interdite. Or ces pictogrammes, aujourd’hui, ne seraient plus pris en compte. "On ne les regarde plus forcément", indique la directrice de cabinet du préfet de la Haute-Savoie Et c’est donc pour relancer la vigilance autour de cette signalétique que la préfecture avec la Sécurité routière ont donné 110.000 sacs rappelant les règles et la signification des pictogrammes à 110 pharmacies du département. Distribués aux clients des officines, ils doivent servir de rappel à l’ordre.

Cette campagne permet de rappeler à quoi correspondent ces pictogrammes et la conduite à tenir en fonction de la couleur du pictogramme." - Animya N'Tchandy, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Savoie

