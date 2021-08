Méditerranée : l'Ocean Viking lance de nouveau un appel à l'aide

Comme en juillet dernier, l'association humanitaire SOS Méditerranée lance un appel pour trouver un port où débarquer des dizaines de réfugiés sauvés en Méditerranée. Samedi dernier, ce sont 555 personnes qui ont été récupérées sur six embarcations en détresse au milieu de la mer. Une femme enceinte et son compagnon ont rapidement été évacués pour raison médicale, mais les 553 autres sont toujours à bord du navire de 70 mètres, sous une chaleur écrasante.

"Il y a des enfants qui s'évanouissent et vomissent (...) la situation devient plus que tendue et difficile à maîtriser", explique Fabienne Lassalle, la directrice générale adjointe de SOS Méditerranée, "on prend vraiment des risques inutiles". Sur ces 553 rescapés, 119 sont mineurs et il y a aussi des femmes enceintes et un bébé de trois mois selon l'association.

SOS Méditerranée explique lancer des appels radio qui restent sans réponse depuis plusieurs jours, "sauf une réponse négative de Malte". L'association en appelle aux États européens qui "se sont mobilisés par le passé et ont fait preuve de solidarité envers les États côtiers qui accueillent les rescapés dans leurs ports". En juillet dernier, c'est l'Italie qui avait finalement accepté de laisser accoster 572 réfugiés, après trois en mer.