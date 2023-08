Une application pour localiser les méduses créée par un Montpelliérain

Depuis l'enfance

On redoute tous les méduses dans la mer. Et si on pouvait les localiser ? C'est possible depuis quelques années, grâce à une application crée par un Montpelliérain : Meduseo est un site collaboratif où chacun peut signaler la présence de méduses. C'est une idée qui a émergé dans la tête de Jérémy Deverdun, chercheur en imagerie médicale à Montpellier. Depuis son plus jeune âge, il s'intéresse à la présence de ces animaux gélatineux : "Il y a très longtemps quand j'étais jeune et que j'allais sur la plage, je trouvais ça fou de ne pas avoir accès à ce genre d'informations. Il y a cinq ans, je me suis rendu compte qu'on pouvait récupérer toutes les données via les réseaux sociaux, et internet. Par exemple quand vous mettez #méduses avec une photo en donnée publique, on va pouvoir le retrouver", explique-t-il.

L'application est ensuite devenue collaborative, les baigneurs peuvent alerter directement de la présence des méduses sur les plages. "Cela permet d'avoir une information plus fine au niveau des plages, de la présence des méduses", explique Jérémy Deverdun.

C'est donc une véritable application de prévention vous permettant d'éviter toute éventuelle piqûre ou brûlure de ces animaux marins qui se trouvent en Méditerranée, mais pas que : "Il y en a un peu de partout en France, sur la côte. En juin, par exemple, on a eu une vraie arrivée de méduses sur le secteur atlantique et au contraire assez peu de méduses sur le bassin méditerranéen", souligne le créateur.

L'application est totalement gratuite. En juillet, elle a recensé plus de 6.000 signalements. La ville de Bonifacio, en Corse, était l'endroit le plus touché avec 18 jours de présence de méduses.