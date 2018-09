La Vèze, France

Des panaches de fumée bleu, blanc et rouge dans le ciel du Doubs, comme sur les Champs Elysée lors du défilé du 14 juillet à Paris, la Patrouille de France est venue faire une démonstration lors du meeting aérien de la Vèze.

Deux jours de fête de l'aviation

Cet aérodrome situé aux portes de Besançon fête ses 50 ans ce week-end. La démonstration de la Patrouille de France était très attendue. Les plus matinaux ont pu profiter des répétitions en fin de matinée, le spectacle à duré près d'une demi heure l'après midi.

Meeting Aérien 50 ans aérodrome de la Vèze, dans le Doubs.Patrouille de France. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le premier avion à porter le nom de Dassault, le 312 de 1954

Comme pour les voitures qui ont une certain âge, il y a des avions de collection. Le Dassault 312 présent au meeting aérien de la Vèze est basé à Montbéliard. C'est un avion construit en 1954 pour l'armée pour du transport de personnel avec 9 places. C'est le premier avion qui a porté le nom de Dassault. Après une carrière militaire il a poursuivi son activité en assurant des formations pour des vols civils jusqu'en 1984. Aujourd'hui ce bi moteur est un avion de collection. Il possède deux moteurs à piston SNECMA Renault. Il est en aluminium verni et très reconnaissable avec ses hublots ronds.

Meeting Aérien 50 ans aérodrome de la Vèze, dans le Doubs.Dassault 312 © Radio France - Jean-François Fernandez

Le vol à l'ancienne avec un Stampe SV 4C

Sébastien Bailly est pilote amateur de Pontarlier. Il rêvait de s'acheter un avion qui ne soit pas identique à tous ceux que l'on trouve dans les aéroclubs. Il a craqué pour un Stampe SV 4C, un avion militaire construit en 1947, mais qui a été dessiné fin des années 30. Sur cet avion pas de navigation assistée par l'électronique, il a des cadrans à aiguilles, il sent l'huile et le carburant. Ce qu'aime avant tout Sébastien Bailly c'est que sur cet avion on vole en "torpédo" c'est à dire la tête de dehors. Sur cet avion on ne fait pas de figures et autres pirouettes en revanche quand on passe au dessus d'un champ de blé on le sent, idem pour une forêt et son humidité.

Meeting Aérien 50 ans aérodrome de la Vèze, dans le Doubs.Stampe SV 4C © Radio France - Jean-François Fernandez

Breitling F-AZCQ

Meeting Aérien 50 ans aérodrome de la Vèze, dans le Doubs..T6 Breitling F-AZCQ © Radio France - Jean-François Fernandez

Breitling 131BF-AZVK

Bronco

Le Bronco est un avion d'attaque au sol, de reconnaissance et de guidage d'artillerie.

Meeting Aérien 50 ans aérodrome de la Vèze, dans le Doubs.Bronco © Radio France - Jean-François Fernandez

