"Mégabassine", "complosphère", "mégenrer" : les nouveaux mots du dictionnaire Le Petit Robert 2024

"Mégabassine", "complosphère", "nasser" : France Inter dévoile mardi 9 mai les mots qui font leur entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert, qui sort jeudi en librairies. Au total, environ 150 mots ou sens nouveaux ont été sélectionnés par l'équipe de lexicographes de l'édition2024. Ces verbes, adverbes ou noms communs nouveaux "sont un miroir tendu sur la société", explique sur France Inter Géraldine Moinard, directrice éditoriale du Robert.

Cette année, de nombreux termes liés aux nouvelles technologies font leur apparition dans le millésime 2024, comme "le métavers, le minage de cryptomonnaie, le cryptoart, le moissonnage de données", liste Géraldine Moinard.

Mots liés à l'inquiétude climatique

"Mégabassine", "dette climatique", "microplastique" ou encore "indice de réparabilité" et "zone à faible émission" font aussi partie des mots sélectionnés. "Ces nouveaux mots reflètent une certaine inquiétude et c'est tout à fait normal", juge la directrice éditoriale du Robert qui rappelle que "nous avons besoin de vocabulaire pour exprimer ces craintes" avec "complosphère qui s'inscrit dans cette veine".

Le climat sécuritaire donne lieu également à l'arrivée d'un verbe nouveau "nasser". Il désigne le fait pour les forces de l'ordre d'encercler les manifestants et a été utilisé dans le cadre du maintien de l'ordre lors des manifestations contre la réforme des retraites.

Autre nouveauté : le terme "mégenrer", qui signifie le fait d'attribuer volontairement ou non à une personne un genre dans lequel cette personne ne se reconnaît pas.

Mots provenant de l'étranger

La langue française s'enrichit par ailleurs de mots provenant d'autres pays ou de régions francophones : "On va retrouver le mot belge 'gayole' qui peut désigner une petite cage dans laquelle on renferme des oiseaux, ou une cage de but au football ou encore une prison", indique Géraldine Moinard. Le terme québécois "info-nuagique" qui vient traduire "cloud".

Enfin, comme chaque année, plusieurs anglicismes entrent aussi dans le dictionnaire, notamment "crush" (équivalent de béguin), "ghoster" (ne plus donner signe de vie pour éviter la confrontation d'une rupture) ou "spoiler" (révéler un élément clé de l'intrigue d'un film, d'une série ou d'un livre).

Des personnalités font aussi leur entrée dans Le Robert Illustré 2024, qui sort en librairies mercredi 17 mai, comme la Première ministre Elisabeth Borne, le roi britannique Charles III.