Le transporteur de Haute-Savoie Megevand Frères mise sur le gaz naturel

Sillingy, France

Tout a commencé avec le projet Equilibre que Pascal Megevand, l'un des frères co-gérant de la société familiale Megevand Frères, spécialisée dans le transports de marchandises, a initié en 2011. Cette année-là le prix du gasoil flambe, la facture énergétique s'alourdit, l'idée est de tester une énergie alternative, le gaz naturel, et de voir s'il peut permettre d'améliorer la rentabilité des entreprises de transports routiers, mais aussi d'améliorer leur image de pollueur avec un carburant plus propre, qui leur permettra aussi d'anticiper les futures et inévitables réglementations liées aux émissions dans les zones urbaines.

Un tiers de la flotte roule au gaz naturel , plus rentable et plus écolo

Des tests réalisés dans le cadre du projet Equilibre ont permis de mesurer et comparer sur un même trajet, dans les mêmes conditions, avec des appareils embarqués, les consommations, et émissions de CO2 et NOx, d'une part d'un Euro 6 diesel, et d'un Euro 6 au gaz. Résultat pour les oxydes d'azote: une émission de NOx 3,5 fois moins élevée pour le véhicule au gaz.

Sur les 18 poids lourds, 6 roulent au GNV, gaz naturel pour véhicules, les douze autres au diesel, car il est impossible de convertir complètement la flotte, "au gaz les camions ont moins d'autonomie, faire le plein prendre plus de temps, il y a donc plus de contraintes, les contraintes sont établies en fonction des points de ravitaillement", explique Frédéric Megevand, co-gérant et directeur logistique.