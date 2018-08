Le maire de Megève en Haute-Savoie a perdu son bras de fer face au cirque Zavatta Caplot et face à la sous-préfecture : le cirque avec animaux reste jusqu'à jeudi.

Le cirque Zavatta Caplot détient notamment des lions et des lionnes

Megève, France

Une bataille perdue par la mairie de Megève en Haute-Savoie.

Le cirque Zavatta Caplot restera sur le terrain qu'il occupe, avec ses bêtes jusqu'à ce jeudi 16 août malgré la colère du maire de la commune. Catherine Jullien-Brèches avait saisi la justice juste avant le week-end en voyant arriver ce cirque et surtout ses animaux alors qu'elle avait donné un accord pour un cirque sans animaux. En effet, en janvier dernier, Catherine Jullien-Brèches et ses équipes prenaient une délibération puis un arrêté municipal pour interdire les cirques avec des animaux sauvages et domestiques.

La sous-préfecture de Bonneville a donné son accord et a réquisitionné le terrain pour l'installation du cirque. Le maire DVD de Megève avait donc pris un "référé liberté" (recours judiciaire quand on estime qu'une liberté fondamentale est bafouée par l'administration) pour tenter de chasser le cirque. Elle menaçait même de démissionner.

Mais aujourd'hui, c'est le juge qui rejette ce référé pris par l'élue. Il considère que l'arrêté ne porte pas d'atteinte à la liberté d'administration de la commune.