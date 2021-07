Mehdi, le vendeur de beignets heureux de retrouver la plage à Carnon

Café, glace, et bien sur les indémodables chouchous et beignets. Les vendeurs sont de retour sur les plages et ce n'est que le début de la saison. Job d'été pour des étudiants qui ne le font souvent qu'une année et travail saisonnier pour Mehdi.

Ca fait 10 ans que son lieu de travail l'été , c'est le sable de la plage de Carnon. Mehdi a commencé au "chariot", depuis deux ans , il est passé au plateau de beignets, il a intégré l'équipe de Loulou beignets.

60 beignets sur le plateau, ça fait 7kilos sur la tête

Mehdi arpente la plage à partir de 14h , des allers retours sur un secteur de 1km, 1Km et demi, " je ne compte pas les kilomètres, j'en fait 10 facile par jour." des bonnes chaussures, une genouillère après un petit problème de ligaments, " faut qu'il tienne la saison " et une bonne hydratation, " l'année de la canicule, j'ai fait un malaise.'

C'est lui qui le matin suivant la météo prévoit le nombre de beignets à vendre pour la journée , "ce sont des produits frais, ma journée se termine quand je les ai tous vendus"

"Une bonne journée, c'est quand tu vends deux plateaux en moins de trois heures "

Il n'y a pas de secret, la bonne heure c'est le gouter, "les enfants sont réglés comme du papier à musique , et là il faut être réactif."

Mehdi a ses habitués qu'il retrouve chaque année " souvent aux mêmes endroits sur la plage et qui prennent toujours le même parfum de beignet....s'amuse-t-il " quand ils sont là , je sais que la saison est lancée."