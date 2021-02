Mehun-sur-Yèvre : les enseignants refusent de perdre une classe de 6éme

Les professeurs du collège Joliot-Curie de Mehun-sur-Yèvre ont manifesté devant leur établissement ce jeudi soir : le collège va perdre une classe de 6éme, alors que les prévisions tablent sur seulement 8 élèves de moins à la rentrée de septembre... Ce qui ferait passer la moyenne à 30 élèves par classe en 6éme contre 25 actuellement. Inconcevable pour l'équipe éducative : " On va porter nos effectifs à plus de 30 élèves par classe, on ne peut pas travailler dans des conditions pareilles " expliquent ces enseignants. " Cela va nous obliger à déménager des bureaux, des armoires, des ordinateurs dans les classes. Un truc de fou. Et bien sûr des conditions d'enseignement préjudiciables pour nos élèves. Comment voulez-vous faire de l'individualisation avec des classes à trente ? "

Les manifestants ont tambouriné devant le collège de Mehun sur Yèvre © Radio France - Michel Benoit

Un autre professeur ajoute : " Trente élèves, ça ne rentre pas dans certaines salles. On ne va quand même pas condamner des issues de secours ? Et comment on fera si un élève a besoin d'un AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) ? On a une classe Ulis dans le collège. Cela peut arriver. On fait quoi s'il faut passer un fauteuil et prévoir un adulte en plus ? "

La rentrée en 6eme s'annonce délicate au collège de Mehun sur Yèvre (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Cyril Deray, professeur de physique et représentant des personnels au conseil d'administration du collège estime que les demandes sont raisonnables : " Nous ne demandons pas grand chose finalement, c'est 16 heures en plus sur un budget de 600 qui nous est attribué. C'est donc une petite augmentation d'heures, sachant que Monsieur le directeur académique dispose d'une réserve de 150 heures. Il ne faut pas oublier qu'on parle de classes de sixième : des enfants qui font le grand saut et qui ont travaillé en distanciel cette année avec un risque de difficultés accrues pour leur arrivée au collège. Il y a encore deux ans, la norme était de ne pas dépasser les 28 élèves par classe. Trente, ce n'est vraiment pas possible !"