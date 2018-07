Mehun-sur-Yèvre, France

"La Spéciale ", c'était le nom à l'époque de cet atelier vient de rouvrir dans l'ancien temple protestant de la famille Pillivuyt, au coeur de l'usine. Il vient d'accueillir son premier artiste : Anatoly Stolnikoff.

Anatoly Stolnikoff a testé différents essais de couleur sur des assiettes principalement. © Radio France - Michel Benoit

La spéciale, était, à l'époque une usine dans l'usine. C'est de cet atelier que sortaient les plus belles pièces (certaines ont été créées pour les expositions universelles) ou les innovations majeures de Pillivuyt : " Si je prends par exemple le cas de la tasse bar à pans qui a été créée par Pillivuyt en 1904, rappelle Claire Calvarin, chef de produit chez le porcelainier berrichon. En fait, elle a été imaginé dans la Spéciale avec l'aide de designers, même si on n'employait pas ce terme à l'époque. Donc aujourd'hui, on peut être à même de recréer ce type de projet."

La Spéciale, chez Pillivuyt à Mehun sur Yèvre, dans l'ancien temple protestant, au coeur de l'usine. Une sorte d'atelier d'artiste. © Radio France - Michel Benoit

Anatoly Stolnikoff, aime sculpter mais également se frotter à la céramique : " Il y a encore quelques usines de ce genre en France et c'est une chance pour nous, artistes de travailler avec eux, mais aussi pour eux. _C'est un enrichissement mutuel_. J'adore décorer les assiettes. Soit, nous travaillons en peignant par dessus l'émail, soit en dessous de l'émail. Ce qui ne fait pas tout à fait le même effet. J'aime travailler le bleu, parce qu'on peut faire toutes les nuances et il a une particularité : c'est un métallifère, c'est à dire qu'il peut cuire à n'importe quelle température et donc on a une synergie entre le bleu et la matière porcelaine qui est encore plus étroite. Mais j'en profite aussi pour créer des pièces avec d'autres couleurs. "

L'ancien temple protestant de la famille Pillivuyt, dans l'usine à Mehun sur Yèvre, reconverti en atelier d'artiste. © Radio France - Michel Benoit

Les pièces peintes sont ensuite chauffées jusqu'à 1.400 degrés dans l'usine. Pour l'instant, la spéciale n'est pas équipée de machine, mais cela pourra évoluer, précise Claire Calvarin : " Pourquoi pas avoir des outils de prototypage 3D pour accueillir des designers, des clients qui viendront réfléchir sur le savoir vivre à la française. Vraiment, on ne s'interdit rien. On veut aller de l'avant." Rendez-vous en septembre où Pillivuyt promet de dévoiler un nouveau savoir-faire...