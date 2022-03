Mehun sur Yèvre : quatre Ukrainiens hébergés par leurs amis français

Natalia (la maman), Marta (26 ans) , Sacha (17 ans) et Nazar (19 ans) ont pris les devants, inquiets de la mobilisation des troupes russes à la frontière Ukrainienne. Ils ont répondu à l'invitation généreuse de Benoit. Cet homme d'affaires est allé régulièrement en Ukraine et même en Russie pour son travail. C'est lui qui a contacté Natalia, une relation professionnelle, quand il a vu les troupes russes s'amasser à la frontière : " Pour moi, c'était un signe majeur d'un problème imminent " explique cet ancien officier de réserve. " J'ai donc proposé à mes amis ukrainiens de venir nous rejoindre, qu'on pouvait les héberger avec mon épouse, qu'on les accueillerait avec plaisir."

La famille, aux côtés la députée du Cher, Nadia Essayan (Modem) © Radio France - Michel Benoit

Depuis son arrivée en France, la famille suit les informations presque en continu : " Dès le matin on se branche sur les news " confie Marta, une des deux filles, âgée de 26 ans. " On communique avec beaucoup d'amis qui ont déjà des victimes dans leur entourage. Les nouvelles sont préoccupantes." Venus avec un simple visa de touriste, Marta et sa famille savent qu'ils resteront un temps certain en France : " Je voudrais bien pouvoir travailler " explique Marta, infographiste de profession. Benoit détaille les complications du quotidien : " _Leur carte bancaire est bloquée_. Leur ambition est de stabiliser un peu leur vie ici et ensuite d'aider d'autres Ukrainiens. "

Natalia et ses filles ont évidemment participé au rassemblement de soutien à l'Ukraine, lundi soir à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La priorité est de leur trouver un statut. La députée du Cher, Nadia Essayan suit leur dossier " Il ne faut pas qu'ils demandent trop vite le statut de réfugié politique car cela les empêcherait de retourner en Ukraine avant plusieurs années. La France a demandé à l'union européenne de réactiver un statut vieux de vingt ans mais qui n'a encore jamais été appliqué. Ce serait une forme de titre de séjour valable un an et qui pourrait être reconduit deux ans. " Ces Ukrainiens pourront de toute façon rester au moins trois mois en France, en l'état actuel des choses. Sophie Brossier les accueille pour l'instant gracieusement dans son gîte à Mehun sur Yèvre. Pour tout offre d'aide à l'Ukraine : collecte ou hébergement de réfugiés, la préfecture conseille de contacter le maire de votre commune afin d'organiser les choses au mieux.