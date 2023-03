Mehun sur Yèvre : victime d'un AVC à 23 ans, elle se bat pour retrouver tous ses moyens

Depuis une quinzaine de jours, Laura avait un peu mal au crâne, mais ce jour-là, la douleur est devenue insupportable, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture : " D'un seul coup, j'ai ressenti plein de fourmis dans ma jambe et mon gras gauches. Puis je n'ai plus du tout senti mon bras et j'avais la bouche qui commençait à partir sur le côté. Comme je suis infirmière, j'ai tout de suite compris que je faisais un AVC hémorragique. J'ai réussi quand même à rouler jusque chez moi en voiture. Je ne sais pas comment j'ai fait."

Laura sur son lit d'hôpital à Tours, après sa cranioplastie - Laura Pinto

Dans la panique, son conjoint appelle les pompiers alors qu'il aurait fallu alerter directement le samu, au 15 : " C'est très important, insiste la jeune femme. Faites plutôt le 15 que le 18, ça peut faire gagner un temps précieux." Laura est transférée de Bourges à l'hôpital de Tours, en fin de soirée. " J'ai subi une cranioplastie. Ils m'ont enlevé une partie de la boîte crânienne pour décompresser le cerveau. Mon ergothérapeute a mis en place un casque spécial fait sur mesure par une équipe de Tours d'ailleurs. Cela me permettait de monter en voiture sans risque. "

Laura et son casque pour protéger son crâne - Laura Pinto

Un AVC dû à une malformation au cerveau et qui a nécessité une troisième opération récemment. Depuis début novembre, Laura passe la semaine en rééducation à Issoudun : " C'est vraiment une très bonne équipe. Tout le monde s'est très bien occupé de moi depuis le début, que ce soit à Bourges, à Tours ou ici. Il y quinze ou vingt ans, je ne sais pas si j'aurais pu m'en sortir. J'ai abandonné le fauteuil roulant, fin janvier. Mon bras gauche commence à bouger tout juste mais n'est pas du tout fonctionnel. Et j'ai besoin de plusieurs atèles à la jambe et au pied gauches pour pouvoir avoir une marche plus ou moins normale. A partir du mois de mai, je reviendrai ici simplement en hôpital de jour et pourrai vivre chez moi."

Une belle cicatrice sur la tête - Laura Pinto

L'ancienne infirmière est passée de l'autre côté de la barrière et se rend compte aujourd'hui de certains petits travers du monde médical, qu'elle aimerait voir changer : " Je suis une malade assez difficile peut-être et je ne me laisse pas forcément faire pour tout, parce que je connais le monde médical. Tout le monde essaie de faire pour le mieux mais il serait si simple de corriger des petites choses pour les soignants mais qui peuvent pourrir la vie des malades. Par exemple, le matin à 6H00, quand l'infirmière rentre avec un grand sourire et allume le grand éclairage alors que vous vous réveillez à peine. Ce serait si simple d'appuyer sur l'interrupteur qui commande la petite lampe et pas la grande. Pareil pour la tension à 5H30 du matin alors que vous n'êtes pas suivie sur ce plan là. Pourquoi ne pas le faire plus tard ?"

Le projet de Laura est d'aller en Laponie rencontrer le Père Noël, quand elle aura récupéré ses moyens et de témoigner aussi dans les écoles d'infirmières pour que les élèves assimilent encore mieux toute la portée du mot patient. La jeune femme anime également un compte instagram : laurapinto_avc.