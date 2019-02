Meilhac : impressionnant élan de solidarité pour aider une famille qui a tout perdu dans un incendie

Meilhac, France

C'était le 22 janvier dernier. Un terrible incendie ravageait la maison de Joâo et Maria Miranda, installés depuis plus de trente ans dans le bourg de Meilhac, en Haute-Vienne, près de Nexon. Le couple d'une cinquantaine d'années avait littéralement tout perdu, la bâtisse ayant été totalement détruite. L'émotion suscitée par ce sinistre a créé un incroyable élan de solidarité, de la part des habitants de la commune et des environs, voire de plus loin encore.

Spontanément, j'ai proposé ma maison. C'était naturel - David, habitant de Meilhac

David fut ainsi l'un des premiers à réagir. Propriétaire d'une maison que ses locataires venaient de quitter, il l'a mise tout de suite à disposition des sinistrés. "Spontanément, j'ai proposé ma maison, ce qui me paraît naturel", explique-t-il modestement. "Toute personne, je pense, aurait fait ça. C'était naturel", dit-il.

Maison garnie par des dons tout aussi spontanés, et qui ont beaucoup ému Joâo et Maria Miranda qui avaient vraiment tout perdu dans le sinistre de leur habitation. "On nous a déjà donné ce salon, cette cuisine et une chambre. On nous amène aussi des habits," explique Maria, salariée d'un hypermarché de Limoges, très émue de cet élan de générosité. "Les gens appellent sans arrêt, même des gens qui ne nous connaissent pas, pour nous demander ce qu'il nous faut. C'est superbe," dit-elle à France Bleu Limousin, des sanglots dans la voix. "J'étais dans le malheur, je n'imaginais pas l'amitié de tous ces gens" conclut-elle, extrêmement touchée par toutes les marques de sympathie reçues ces deux dernières semaines.

De gauche à droite : Joâo et Maria Miranda, aux côtés du maire de Meilhac Jean-Marie Massy © Radio France - Alain Ginestet

"Tout ce monde qui nous aide, c'est formidable" explique à son tour Joâo, employé d'une entreprise de transport de personnes, tout aussi ému que son épouse. "C'est très gentil, je remercie tout le monde" dit-il au bord des larmes. Les (grands) enfants du couple sont aussi aux côtés de leurs parents dans cette épreuve.

La solidarité existe toujours, en particulier en milieu rural - Jean-Marie Massy, Maire de Meilhac

Afin de centraliser et d'accentuer encore ces aides, la Mairie de Meilhac* vient d'ouvrir une cagnotte, "physique", installée dans ses locaux, où les dons en espèces et les chèques sont les bienvenus. "_C'est un élan de solidarité_, vis-à-vis de gens très appréciés dans le bourg" explique le Maire de Meilhac, Jean-Marie Massy, à la fois fier et impressionné de la générosité de ses administrés pour cette famille installée dans la commune depuis trente ans. "On pense que la solidarité a disparu, mais on voit notamment dans les moments difficiles, que la solidarité existe toujours, en particulier en milieu rural" conclut-il. Le Maire indique que l'intégralité des dons sera remis au couple de sinistrés d'ici trois semaines. Le temps, pour chacun, d'avoir une pensée ou un geste envers Maria et Joâo.

* Renseignements : www.meilhac.fr/Actualites/SOLIDARITE. Mairie de Meilhac, le Bourg, 87800 MEILHAC - 05 55 58 10 63