Meilleur ouvrier de France en cuisine: "Une grande chance pour Grenoble" juge le chef étoilé Philippe Girardon

Le concours des meilleurs ouvriers de France en cuisine débute demain mercredi 16 novembre à Grenoble, au lycée hôtelier Lesdiguières à Grenoble. Pour la première fois, la capitale des Alpes accueille ce concours qui a lieu tous les quatre ans. "C'est une chance pour la ville, pour les élèves, pour la profession", se félicite le chef étoilé isérois Philippe Girardon, du domaine de Clairefontaine à Chonas-l'Amballan. Il est l'invité de France Bleu Isère ce mardi.

France Bleu Isère : Que représente pour Grenoble le fait d'accueillir cet événement, cette compétition ?

Philippe Girardon : C'est une grande chance de pouvoir faire briller la ville. Elle a été élue capitale verte européenne, ça a été un beau clin d'œil. Et là, on va ramener beaucoup d'émotion, beaucoup d'enthousiasme et il y a eu une somme de travail énorme pour arriver à organiser tous les événements de cette semaine. C'est une chance pour la ville, pour les élèves, les enseignants, toute l'Éducation nationale, la profession, ça va redonner un peu de soleil après les mois difficiles qu'on a eu : covid, inflation... On va mettre du bleu-blanc-rouge de partout.

Vous citez les élèves du lycée hôtelier Lesdiguières à Grenoble, à quel point c'est important pour eux ? Vous disiez dans le Dauphiné Libéré hier "C'est du domaine du rêve". C'est-à-dire ?

Oui, parce qu'ils vont avoir la chance de côtoyer l'excellence de la gastronomie française, les stars qu'ils connaissent très bien de la télévision, comme Paul Pairet ou Philippe Etchebest, qui sera membre du jury. Alain Ducasse aussi, mon président, à qui je profite pour dire un grand merci de la confiance qu'il m'a accordé, parce que c'est lourd sur mes épaules. Mais j'en suis fier et heureux de pouvoir faire briller l'Isère, de la moindre petite mamie qui va nous descendre des fromages du plateau de Méaudre jusqu'aux très grosses entreprises qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Tous sont là, à nos côtés, pour faire briller notre département.

J'imagine que c'est un travail colossal. Vous en êtes chargés. Comment on organise un événement pareil ?

On essaie de bien s'entourer, de trouver l'envie ou de la provoquer, la dupliquer. Et j'ai la chance d'avoir parmi mes relations du monde de l'Éducation nationale des gens qui ont une grosse envie que ça soit à Lesdiguières, à Beaumarchais ou au Clos d'Or où vont se dérouler les épreuves. J'ai senti ce dynamisme et c'est avec eux que je vais porter ce projet. Et ensuite, il y a tout le monde de l'entreprise.

C'est quoi le secret d'un MOF cuisinier, d'un meilleur ouvrier de France ? C'est la minutie ?

Oui, c'est la minutie, la rigueur. C'est surtout l'envie de toujours vouloir faire mieux demain que ce qu'on a fait la veille dans sa cuisine, dans sa vie personnelle, professionnelle, avec le moindre livreur qui s'est levé tôt pour vous amener un produit dont vous avez besoin pour réaliser une recette, avec tous les gens qui vous entourent, vos proches qui vous soutiennent. Parce que depuis des mois, il y en a beaucoup à qui je dois manquer... Et puis il faut de la souplesse avec les jeunes qui arrivent, parce que ce n'est pas facile pour eux depuis deux ans, avec le covid également, il faut leur redonner du baume au cœur. Quand je dis "de la souplesse", ça veut dire de la rigueur bien sûr mais aussi de la gentillesse et la pointe d'humour qu'il faut au quotidien pour pouvoir garder l'enthousiasme nécessaire pour réaliser l'excellence dont on a besoin.

Et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est aussi important de voir des jeunes se lancer dans le métier. La profession a du mal à recruter, elle garde une image assez dure. Qu'est ce que vous auriez envie de dire aux jeunes aujourd'hui pour les motiver à entrer dans le métier ou à y rester ?

Venez nous voir, venez ! Il y a moyen aujourd'hui avec les écoles de faire des stages découverte en entreprise. Venez solliciter les chefs de cuisine, les chefs d'entreprise. Vous passez trois jours avec une convention de stage, vous venez voir ce qu'est notre métier, ce n'est pas tout noir, on vend du rêve ! Un de mes voisins qui est un très bon ami est huissier de justice. Certes il fait 35 heures par semaine, il a ses samedi et ses dimanche, mais je ne l'envie pas. Moi je vends du bonheur tous les jours, je vends du rêve, je sélectionne les plus beaux produits de mon territoire, je les transforme, j'essaie de les magnifier pour régaler et pour vendre du bonheur. On a beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier. En plus, la France, pour un cuisinier, c'est comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets, on a tout ce qu'il faut, on a juste à se remonter les manches et travailler.