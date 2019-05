Meilleure baguette de la Sarthe 2019 : le 1er prix remporté par Alexandre Mahé, installé à Guécélard

Le Mans, France

On sait depuis ce dimanche après-midi où se cache la meilleure baguette sarthoise 2019. Dans la boulangerie "Maison Mahé" à Guécélard, tenue par Alexandre Mahé, grand gagnant du concours qui avait lieu à l'Arche de la nature au Mans. Ils étaient cinq finalistes seulement sur les 49 candidats inscrits au départ. Et c'est finalement Alexandre Mahé, 36 ans, boulanger depuis plus de 20 ans, qui est reparti avec le trophée. Il participait pour la première fois alors que lui et son épouse se sont installés dans le département en octobre 2018 (ils étaient dans le Maine-et-Loire avant).

Et Alexandre Mahé en a conscience, la victoire peut permettre d'offrir de la visibilité à leur nouvelle boulangerie : "Ça peut nous apporter une autre clientèle et _ça montre notre savoir-faire_. Puisqu'on vient d'arriver on ne pensait pas être si bien classés donc on est super contents. Je pense que les clients vont nous attendre donc on va être prêts. On va mettre la coupe dans la boulangerie et mettre des stickers sur la vitrine. On fait notre baguette de tradition avec un levain liquide naturel qu'on travaille tous les jours. C'est ça qui apporte le goût, l'alvéolage, la couleur de mie de la baguette de tradition. Ce n'est pas seulement une baguette sur un concours, on essaye de faire la même baguette tous les jours. Mais on sait très bien qu'un concours ça se joue à rien, à des détails."

Les cinq finalistes du concours de la meilleure baguette de Sarthe 2019 qui avait lieu à l'Arche de la nature ce dimanche. Ils étaient 49 candidats au départ, un record. © Radio France - Kathleen Comte

Pour départager les candidats, le jury a notamment regardé si la longueur (50 cm) et le poids (250g) de la baguette - tous les deux imposés - avaient été respectés. Les jurés ont également été attentifs au goût, à la texture, à la croûte, ou encore à l'odeur... En tout, ils étaient 49 candidats au départ, soit plus du double par rapport à l'année dernière. Un chiffre record que Nicolas Douard, président de la Fédération des boulangers de la Sarthe, explique : "Ça fait une petite publicité pour les gagnants et ça fait aussi se remettre en question en se demandant ce qu' l'on pourrait améliorer. C'est comme un sportif qui va s'entraîner. C'est valorisant à plusieurs titres."

Quant à Alexandre Mahé, le grand gagnant 2019, il a déjà prévu de remettre son titre en jeu l'année prochaine.