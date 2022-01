Meilleure galette des rois de Nouvelle-Aquitaine : les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime couronnées

Le roi de galette frangipane de Nouvelle-Aquitaine est de Charente-Maritime. Jonathan Bergerot, chef-pâtissier à la boulangerie Le Talmeunier à Ferrières d'Aunis près de La Rochelle, a remporté la finale régionale de la galette au beurre AOP Charentes-Poitou. Le concours s'est déroulé ce lundi 3 janvier 2022 à l'hôtel de ville de Niort. Un jury composé de 13 membres à dû départager 19 galettes réalisées par des professionnels. Feuilleté, goût, texture, cuisson... tout a été passé au crible.

"Ça fait plaisir, la reconnaissance de professionnel, savoir qu'on est régulier", se réjouit le vainqueur Jonathan Bergerot. Pas forcément de recette ou d'ingrédient miracle assure le chef-pâtissier. "Ce qui fait une bonne galette c'est le beurre, la quantité de crème. Le choix des matières premières est très important". Et puis ce prix c'est aussi "une belle pub. Hâte de voir venir du monde à la boutique pour déguster".

C'est la 2e participation de Jonathan Bergerot au concours régional. En 2020 il avait fini 2e. © Radio France - Noémie Guillotin

Le 2e prix revient à Delphine Lagarde, installée à Dignac en Charente et le 3e prix à Bruno Berterreix d'Espelette dans les Pyrénées-Atlantiques.

Chez les apprentis, deux Deux-Sévriens sur le podium

Chez les apprentis, deux Deux-Sévriens sont couronnés. Ils devaient réaliser une galette briochée. Premier prix pour Antonin Pineau, 18 ans, apprenti chez Yannis Jauzelon à Beauvoir-sur-Niort, dans le sud Deux-Sèvres. "Ça fait quelque chose de gagner un concours comme ça. On est reconnus, on est mis en avant et ça fait vraiment plaisir. J'essaie de me donner à fond dans mon métier, c'est une passion pour moi depuis tout petit. J'espère que ça m'ouvrira des portes, des endroits professionnels où je pourrai peut-être mieux accéder. Mais je suis déjà très fier d'en arriver là", réagit Antonin Pineau.

Un autre apprenti de Yannis Jauzelon qui travaille lui à Chizé a remporté le 3e prix de ce concours, Daouda Drame, originaire du Mali.