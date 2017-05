Meilleures baguette de tradition française : la troisième place pour un Franc-comtois

Le quatrième concours national de la meilleure baguette de tradition française s'est déroulé à Paris du 14 au 17 mai 2017. Franck Jeannin, boulanger à Saint-Vit (Doubs), est arrivé troisième sur les vingt candidats en lice.

C'est une belle troisième place pour Franck Jeannin. Ce boulanger de Saint-Vit dans le Doubs est monté sur la troisième marche du podium du concours de la meilleure baguette de tradition française.

Franck Jeannin, fils de boulanger, a toujours voulu exercer ce métier. Il a commencé à travailler à 20 ans avant de tenir sa propre affaire dès 23 ans, pendant 8 ans. Il est actuellement installé dans sa deuxième boulangerie, à Saint-Vit avec sa femme. Et cette troisième place n'est peut-être que le début d'une série de récompenses. En tout cas, Franck Jeannin souhaite continuer à faire des concours : "Il n’y a rien de mieux pour progresser et se remettre en question", explique-t-il.

Un concours exigeant

Les vingt candidats en lice avaient six heures pour fabriquer 40 baguettes de tradition française, en public, sur le parvis de Notre-Dame à Paris. Ces baguettes devaient mesurer cinquante centimètres de long, avec une tolérance de plus ou moins 5 %. Même tolérance limitée pour le poids avec une exigence de 250 grammes après cuisson. Et dernier critère important : le sel. Pas plus de 18 grammes par kilo de farine. Des consignes précises qui caractérises la baguette de tradition française, croustillante, bien alvéolée, à la croûte dorée.

Devant Franck Jeannin, on retrouve Benoît Lalande en deuxième position. Boulanger de 25 ans est installé à Cazals (Lot) depuis deux ans. Ils sont six à travailler dans son commerce situé au coeur de ce village de 650 habitants. Sur la première marche du podium : Mei Narusawa. Une Japonaise qui a appris le métier dans son pays d'origine avant de travailler avec de grands noms de la boulange, au Japon avec Eric Kayser, et en France. Elle exerce aujourd'hui à la boulangerie Durrenberger à Mertzwiller en Alsace.