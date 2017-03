Mélanie, 21 ans, trisomique présente la météo sur France 2 ce mardi soir

A l'association la Chrysalide à Marseille, les personnes handicapées mentales sont déjà fans de Mélanie. Ce mardi soir, ils vont regarder sur France 2 la météo de cette jeune femme trisomique. Une belle occasion de parler du handicap trop souvent absent dans les médias

Ce mardi soir à 20h35, sur France 2, une jeune femme trisomique annoncera du soleil pour la Provence. Mélanie Segard, 21 ans, atteinte de trisomie 21 va présenter la météo. Tout est partie d'une campagne sur les réseau sociaux. Dans une vidéo, Mélanie avait expliqué que la météo... c'était son rêve... et que si elle atteignait 100 000 "like"... elle pourrait le faire. Les 100 000 like ont été atteint en quelques jours et 200 000 en 10 jours.

A Marseille, les handicapés mentaux accueillis par l'association la Chrysalide dans le 4ème arrondissement ont déja adopté Mélanie. Son visage est affichée aux vitres de l'établissement grâce à des posters envoyés par l'Unapei, la fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. "On lui dit bravo et on lui souhaite bonne chance" dit Hélène Lucciati, 48 ans. La doyenne de la Chrysalide estime qu'il faudrait d'autres Mélanie et s'adresse aux politiques : "Nous on a la droit de voter, mais ils ne parlent jamais de nous. On nous oublie".

Principale cause génétique de déficit mental, la trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui concerne 65.000 personnes en France et quelque 60 millions dans le monde. A la télé, le handicap reste ultra confidentiel à la télévision. Seulement 0,8% des individus vus à la télévision en 2016 étaient perçus comme handicapés, chiffre en hausse grâce à une diffusion renforcée des Jeux paralympiques de Rio en septembre. (Chiffre CSA)