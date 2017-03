Mélanie, jeune femme trisomique, va réaliser son rêve : présenter la météo à la télévision

Une jeune femme atteinte de trisomie 21, Mélanie, va présenter un bulletin météo sur France 2 et BFMTV, son "rêve", a-t-elle annoncé jeudi, après une campagne éclair sur les réseaux sociaux.

Mélanie a réussi son pari : celui d'atteindre les 100.000 "j'aime" sur sa page Facebook. C'était la condition pour que cette jeune femme atteinte de trisomie 21 demande à des chaînes de télévision de pouvoir présenter une fois la météo, afin de réaliser son rêve. Jeudi soir, la jeune femme avait dépassé son objectif, avec plus de 173.000 clics. Un chiffre atteint en à peine 48 heures.

France 2 et et BFMTV ont dit oui à Mélanie

Deux chaînes ont accepté de confier la présentation de la météo à Mélanie, a-t-on appris jeudi, dont France 2. La présentatrice météo de la chaîne Chloé Nabédian a twitté mercredi soir ce message à l'attention de la jeune femme : "Nous sommes très heureux de t'accueillir". Antoine Boilley, directeur délégué de la chaîne, avait répondu favorablement à Mélanie quelques heures plus tôt, également via Twitter.

Hâte de bientôt faire ta connaissance Mélanie @ellepeutlefaire nous sommes très heureux de t'accueillir sur @France2tv #melaniepeutlefaire pic.twitter.com/SV5PtulNq6 — Chloé Nabédian (@ChloeNabedian) March 1, 2017

La chaîne BFMTV a elle aussi répond à Mélanie, en twittant simplement : "On vous attend". La présentatrice météo d'un jour pourrait annoncer la pluie et le beau temps à la télévision le 27 mars.

Atteinte de trisomie, Mélanie rêve de présenter la météo. @ellepeutlefaire, on vous attend sur BFMTV :) pic.twitter.com/QxhGsGVFIK — BFMTV (@BFMTV) March 1, 2017

Message fort pour l'Unapéi

Dans sa démarche, Mélanie, originaire de région parisienne, est soutenue par l'Unapéi, une fédération d'associations qui représentent les intérêts des personnes handicapées mentales et leur famille. Luc Gateau, son président, s'est dit très heureux, jeudi sur franceinfo: "Nous venons de prouver qu'une personne porteuse d'un handicap peut réaliser son rêve dans notre société. On peut dire que des Français sont prêts à dire 'oui, on aimerait que des personnes avec un handicap soient dans notre vie quotidienne'. C'est un message fort qui vient d'être envoyé".