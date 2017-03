Le président de l'association trisomie 21 en Vendée salue le passage de Mélanie à la télé et toute la communication faite autour. Mais il ne faut pas que ça reste un cas unique : "ça ne doit plus être une surprise qu'une personne avec une trisomie travaille dans une entreprise ordinaire".

Mélanie a réalisé son rêve. Cette jeune trisomique de 21 ans a présenté la météo à la télé, sur France 2. "Bien sûr, ça m'a fait plaisir ! Un grand bravo à Mélanie", dit d'emblée Nathanaël Raballand, le président de l'association Trisomie 21 en Vendée.

Notre combat, c'est que, demain, ce ne soit plus une surprise qu'une personne avec une trisomie travaille dans une entreprise ordinaire

Il salue aussi tout ce qui a été fait autour de ce passage à la télé : la mobilisation sur les réseaux sociaux, les médias qui s'y sont intéressé, etc. Même si tout additionné, ça peut sembler un peu trop. "Tout ce qui peut faire percevoir la réalité des personnes avec une déficience, c'est important. Mais l'essentiel, c'est que ça aille au-delà de ces opérations de communication . Mélanie a réalisé son rêve, c'est très bien, mais demain, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce que France 2 va continuer à l'embaucher ? C'est une boutade mais c'est pour dire que, les personnes avec une déficience intellectuelle, aujourd'hui, quand elles arrivent sur le marché du travail, c'est un chemin semé d'embûches et on ne le sait pas forcément." Et c'est le combat de beaucoup d'associations, comme Trisomie 21. "Pour que demain, ce ne soit plus une surprise qu'une personne avec une trisomie travaille dans une entreprise ordinaire".

Des progrès à l'école, mais encore un grand fossé sur le marché du travail

Pour l'instant, c'est encore trop rare de voir des personnes avec des trisomie occuper le même emploi que "Monsieur et Madame tout le monde". Il y a bien ce restaurant à Nantes où ce sont des personnes trisomiques qui sont en cuisine et en salle, mais ça reste un cas quasiment unique. "Ce sont de très beaux projets qu'il faut encourager pour qu'à l'avenir, ça devienne ordinaire", poursuit Nathanaël Raballand. "Notre société a encore de gros progrès à faire pour inclure ces personnes, notamment dans le monde du travail". Ceci dit, le président de Trisomie 21 en Vendée assure que le regard a changé : "beaucoup de choses ont été faites pour l'école, même s'il en reste beaucoup à faire. C'est vraiment sur le marché du travail qu'il y a encore un grand fossé. Pour un employeur, ça reste encore inimaginable d'embaucher quelqu'un avec une trisomie parce qu'il pense que ce ne sera pas possible et pas viable pour son entreprise. Donc, il faut imaginer d'autres contrats adaptés et d'autres accompagnements pour que travailler dans le milieu ordinaire devienne possible".

Le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21.