Melisey : après le passage du Tour de France on attend l'effet Thibaut Pinot

Samedi lors du passage de l’enfant chéri du pays l’ambiance était phénoménale, digne d’une finale de coupe du monde.

Des fumigènes, des cris, une foule sur le bord de la route pour encourager Thibaut Pinot lors de son passage. Sur la route principale des "Tibo Pinot" à la peinture blanche sont encore bien visibles.

Jeannine est assise sur son relax devant les marches de sa maison. Sur ce même trottoir samedi il y avait une foule plutôt dense. Jeannine habite ici depuis 70 ans, le petit Thibaut elle l'a connu gosse "on allait voir ses courses quand il avait 6 ans".

L'effet Thibaut Pinot

A l'hôtel restaurant "Le Lion d'Or" on ne parle que de Thibaut et du passage du contre-la-montre de samedi. Katia, la serveuse explique : "les gens s'arrêtent et nous demandent où il habite, ils veulent voir ses chèvres". Pour Katia il n'y a aucun doute, il y aura un effet Thibaut Pinot à Melisey comme il y a eu un effet Planche-des-Belles-Filles.

Un phénomène nouveau

Ce n'est pourtant pas la première fois que le Tour de France traverse Melisey, Thibaut est déjà passé avec le peloton dans Melisey. Pourtant c'est la première année que le passage de Thibaut provoque un tel engouement.

L'explication c'est Alexandre Lepage, président du club de foot et co-organisateur samedi de "la buvette à Thibaut" qui nous la donne : "jusqu'à présent quand le Tour passait on voyait tous les coureurs en même temps, mais avec le contre-la-montre on les a vu passer un par un". Ils étaient nombreux samedi, certains venus de Belgique pour voir Thibaut dans son village.

Un club de supporters

A Melisey, l'engouement de samedi pour le contre-la-montre commence à donner des idées. Thibaut Pinot a fait savoir qu'il avait apprécié, particulièrement les fumigènes qui lui rappellent le PSG qu'il aime suivre. Alors on commence à songer à créer un club de supporters.

Déjà les élèves de la section vélo du collège de Faucogney avaient fait le voyage en Italie pour supporter Thibaut dans le Giro, Alexandre Lepage commence à imaginer des déplacement en bus pour le suivre dans ses participations à des évènements sportifs.