Melisey : le camping le moins cher de France affiche complet

Une semaine au camping pour une famille de quatre personnes pour la modique somme de 84 euros c'est possible en Haute-Saône. Le camping la Bergereine situé à Melisey est le moins cher de... France ! Bienvenue dans le camping de Gégé et Isa.

C'est le camping le moins cher de France et il se trouve en Franche-Comté. Il s'agit du camping de la Bergereine à Melisey en Haute-Saône. C'est gratuit pour les enfants, et cinq euros par nuit pour les adultes. Gégé le propriétaire met même des caravanes à disposition gratuitement pour ceux qui n'en ont pas.

A Saint-Raphaël, l'été ça peut grimper jusqu'à 1000 euros la semaine." Cathy, campeuse

Gégé a racheté le camping en 2007. Son modèle : Coluche. © Radio France - Olivia Chandioux

Cet été le camping affiche presque complet. Il faut dire que des vacances à ce prix là, c'est une vraie aubaine pour les vacanciers qui ont très peu de moyens. Valentin, 15 ans, habite Poligny, il est venu avec ses parents : "On ne devait rester que quatre jours, mais finalement on a prolongé le séjour. Mes parents ont pris un crédit pour s'acheter une voiture alors forcément on ne pouvait pas partir dans le Sud comme l'année dernière, mais là pour cinq euros ça vaut vraiment le coup." Même constat pour Cathy et Jacky, son mari, c'est la première fois qu'ils viennent ici. Des prix aussi bas ils n'avaient jamais vu ça : "Nous on vient de Saint-Raphaël et là bas pour un emplacement de caravane, ça peut grimper jusqu'à 1000 euros pour une semaine, alors on est vraiment mieux ici."

Valentin (à droite) et son cousin sont à La Bergereine pour la première fois. © Radio France - Olivia Chandioux

Ce camping, c'est une revanche." Gégé, 54 ans, propriétaire du camping

Cela fait dix ans que Gégé, 54 ans, a repris le camping la Bergereine à Melisey, avant il a travaillé pour Peugeot à Sochaux. Ce camping il l'a retapé de ses propres mains, avec l'aide d'Isa sa compagne. Et s'il propose des prix si bas c'est qu'il a été marqué par son enfance : "J'ai grandi en région parisienne, ma maman était ouvrière, elle n'avait pas beaucoup de sous alors on ne partait jamais en vacances. C'était difficile à la rentrée quand la maîtresse demandait à la classe ce qu'on avait fait pour les vacances. Ce camping c'est une revanche."

Jacky est venu de Saint-Raphaël avec son épouse Cathy. © Radio France - Olivia Chandioux

L'idole de Gégé c'est Coluche. Alors quand le camping devient un luxe, ça le choque : "L'autre jour une famille de quatre personnes arrive chez nous dans un camping-car. Ils venaient du Sud où ils venaient de payer 300 euros pour une nuit. Alors quand je leur ai annoncé le prix, c'est à dire douze euros, ils n'en revenaient pas." Cet été le camping affiche complet presque tout le temps. Pourtant Gégé et sa compagne ne font presque pas de bénéfice : "Mon salaire, c'est le sourire des enfants à qui je permets de partir en vacances alors que leurs parents n'en ont pas les moyens. Alors forcément quand ils s'en vont les adieux sont difficiles, on verse tous notre petite larme. A force les campeurs ce ne sont plus que mes clients mais aussi mes amis." Le rêve de "Tonton Gégé", comme l'appelle ses campeurs : ouvrir d'autres campings solidaires en France. Et pourquoi pas au bord de la mer.