Mélissa, humble héroïne, reçoit la médaille de la ville de Beauvais

Une jeune beauvaisienne, a été décorée de la médaille de la ville de Beauvais (Oise) ce mardi 13 juillet. C'est la maire Caroline Cayeux (DVD) qui a tenu à lui remettre cette distinction pour la remercier pour son acte de bravoure : le 30 juin 2021, quelques jours après les inondations et alors que le cours d'eau le Thérain était encore agité, Mélissa Mouret a sauvé une autre jeune fille de la noyade.

Réécoutez le reportage : Mélissa Mouret, humble héroïne, reçoit la médaille de la ville de Beauvais Copier

La médaille de Beauvais représentant la statue de Jeanne Hachette, héroïne de la commune, devant l'hôtel de ville. © Radio France - Marine Chailloux

C'est la fin d'après-midi. A 17h30, Mélissa Mouret termine sa journée de travail. Elle est agent d'entretien au centre de secours des pompiers de l'Oise mais aussi au conseil départemental. C'est de là qu'elle aperçoit une jeune fille au bord de l'eau. "Je faisais le ménage et il y a plein de fenêtres, se rappelle Mélissa, j'ai vu une fille arriver près du bord et à un moment je ne la voyais plus".

Une eau à "15 degrés" maximum

Sans réfléchir elle fonce la secourir "Je n'ai eu aucune pensée, rien, je suis allée dans l'eau. Je l'ai vue sous l'eau et avec une autre fille qui est arrivée, on a réussi à la ramener au-dessus de la berge, raconte Mélissa encore émue. A mon avis, une minute de plus et c'était fini. J'ai vu sa mère, elle m'a remerciée de l'avoir secourue et d'avoir été là au bon moment et au bon endroit".

Une seule médaille de la ville remise l'année dernière

"Et encore il fallait avoir le courage de sauter dans l'eau, elle devait être à 15 degrés à peine !" renchérit la maire, Caroline Cayeux, la maire de Beauvais qui a tenu à recevoir la jeune héroïne dans son bureau pour lui remettre la médaille de la ville, une "reconnaissance rare", indique l'édile. "C'est typiquement un acte de bravoure et j'ai voulu le saluer, explique Caroline Cayeux. L'année dernière j'en ai remis une seule fois à deux jeunes garçons qui avaient sauvé une vieille dame d'une agression. Reconnaître que la jeunesse a très souvent ce courage, c'est important à mes yeux", conclut-elle.

Mélissa a déjà reçu la médaille des pompiers. "C'est encourageant, dit Mélissa timidement, et j'encourage tous les jeunes à le faire". Même si cette sœur d'une fratrie de triplées estime humblement qu'elle n'a fait que son devoir et que tout le monde aurait fait comme elle.