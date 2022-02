Melle : la résidence les Jardins de la Béronne élue meilleur Ehpad de France en 2021 par le guide MDRS

"L'ensemble des prestations de l'établissement nous a séduits et nous lui avons attribué la note maximale de 10. David Jacquet est le directeur du site MDRS, qui réalise chaque année un guide répertoriant et notant les Ehpad en France. Pour lui, la résidence des Jardins de la Béronne est un modèle du genre. "L'établissement a à peu près tout, décrit-il. Il s'est rapproché du centre-ville et il a des terrasses et un panorama sur l'extérieur. Il a aussi un intérieur magnifique, avec tous les lieux de vie possibles. C'est de l'hôtellerie trois ou quatre étoiles. Les animations proposées à l'intérieur sont très riches. Et pour les personnes dépendantes ou atteintes d'alzheimer, il a deux unités spécifiques."

C'est pour toutes ces raisons que la résidence est arrivée en tête du palmarès 2021, réalisé par MDRS, devant trois autres établissements situés dans l'Aisne, à Paris, et à Cognac. Chaque année, les enquêteurs de MDRS visitent entre 1 800 et 2 100 maisons de retraite. Ils s'y rendent incognito, en expliquant qu'ils souhaitent placer un proche.

Les critères de notation sont l'environnement, la qualité du bâtiment, le nombre de lieux de vie, la qualité des chambres, les espaces verts, la qualité d'accueil, de la cuisine ou encore des animations. Ils suivent une ligne directrice : "Confierions-nous nos parents à cet établissement?".

Mettre en avant l'engagement des soignants en Ehpad

Ils ne prennent cependant pas en compte la qualité des soins et de la prise en charge, considérant qu'ils ne passent pas assez de temps sur place pour en juger. Ce prix survient dans un contexte compliqué pour les Ehpad, après la sortie d'une enquête sur le groupe d'établissements Orpéa. L'occasion de quand même mettre en avant les structures qui offrent une bonne prise en charge.

Au milieu, le prix remis à la résidence des Jardins de la Béronne, entouré par les récompenses pour les deuxième et troisième place. - MDRS

Selon David Jacquet, l'image négative que peuvent avoir les Ehpad est principalement due à un manque d'effectifs et de financements. Après la réforme santé de 2002, l'ensemble du parc immobiliers des résidences a été entièrement rénové, mais pas l'intérieur. "Avec cette mise à neuf, le coût de séjour a augmenté donc les placements se font plus tard, avec des dépendances plus lourdes et des pathologies plus nombreuses, regrette-t-il. Mais comme l'enveloppe délivrée par les ARS pour le personnel n'a pas augmenté, les personnes qui ont à gérer à l'intérieur des structures ne sont pas assez nombreuses. Cela crée un malaise, une fatigue et donc une image qui se détériore."

Et si des mesures ne sont pas prises rapidement, on court à la catastrophe dans les années à venir : "_Selon la Drees (Direction de la Recherche, des Études et de l'Évolution des Statistiques, ndlr), il va falloir plus de 108 000 lits supplémentaires pour 2030,_ alerte-t-il. 2030 c'est demain. Cela représente exactement 1 350 établissements de quatre-vingts lits. Pour y arriver, il aurait fallu lancer les projets dès aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas".

Le directeur de MDRS est profondément irrité en entendant les discours de certains politiques, qui profitent du scandale qui entoure les Ehpad, pour faire de la récupération. "Quand on en entend certains, parler de maltraitance institutionnalisée et généralisée, on est scandalisés, s'emporte-t-il. _D'abord parce qu'ils ont été au pouvoir et qu'ils n'ont rien fait pour attribuer d'avantage (_de moyens, ndlr), et deuxièmement parce que c'est totalement faux. Le travail des personnels à l'intérieur est admirable parce que ce n'est pas facile, et parce qu'il n'est pas forcément très bien payé. Donc on prend la défense des Ehpad et du personnel qui est à l'intérieur des structures."

Remettre ce prix aux Jardins de la Beronne et récompenser les structures qui offrent un cadre de vie agréable à leurs résidents, ainsi qu'une bonne prise en charge, permet donc aussi de rappeler que dans la plupart des établissements, on fait du bon travail et on prend soin de nos anciens.