Mélodie, maman handicapée, lance un appel aux dons pour l'achat d'une voiture

Mélodie, 26 ans, mène de front son handicap, ses études et sa maternité. En stage dans une maison de retraite dans le cadre de son master, elle ne peut plus se déplacer. Le taxi qui la transportait a renoncé. Mélodie lance un appel sur son Facebook pour que vous puissiez l'aider financièrement.

Enfin les fêtes. La joie de se retrouver en famille, de découvrir les cadeaux. Mais Noël, c'est aussi, le partage. Sur France Bleu Gard Lozère nous relayons l'appel de Mélodie Clément.

Cette jeune handicapée de Saint-Jean-de-Serres, près de Lédignan, lance sur son Facebook, un appel aux dons pour financer l'achat d'une voiture. Mélodie fait des études à Nîmes et effectue un stage dans une maison de retraite... Sans véhicule adapté, impossible. Une difficulté qui met en cause sa réussite personnelle et, à terme, professionnelle.

Lâchée par son transporteur, Mélodie doit se rendre à son stage professionnel avec son fauteuil électrique. Près de deux kilomètres dans des conditions très difficiles. Elle a absolument besoin d'une voiture adaptée. Vos dons pour l'aider seront une opportunité pour elle de continuer son parcours professionnel et ses études dans de bonnes conditions.

Déjà 500 euros de récoltés, il en manque au moins 4.000 de plus

La première chose que vous voyez chez Mélodie, c'est son sourire. Puis, vient le regard et la détermination qu'on y lit. Son corps lui a peut-être joué des entourloupes mais son intelligence, vive, est intacte. Dans le cadre de son master elle débute son stage à Ledignan, mais la vie est dure.

Melodie Clément, courage et determination Partager le son sur : Copier

Le taxi qui la transporte lâche l'affaire, trop compliqué. La galère pas de voiture et les deux kilomètres entre Saint-Jean-de-Serres et Lédignan par ses propres moyens. Un fauteuil électrique. Difficile voire impossible.

Mélodie a de la volonté malgré les coups du sort. Il faudrait une voiture adaptée. Avec son compagnon, Cédric, elle ne dispose que de 1.300 euros, trop peu pour faire un crédit. Parce que Noël est aussi un partage vous ne devriez pas rester insensible à son histoire. Une maman handicapée motrice cérébrale engagée dans des études et qui ne veut pas, faute de voiture, être condamnée à rester chez elle.

Pour aider Mélodie Clément dans sa recherche de fonds, vous pouvez la contacter sur son Facebook personnel.

Reportage de Ludovic Labastrou Partager le son sur : Copier

"Quand son transporteur l'a lâchée, j'ai cru qu'elle abandonnerait. Il ne faut pas." Cédric Deharbe, compagnon de Mélodie

Cédric Deharbe, le compagnon de Mélodie Partager le son sur : Copier

Mélodie, maman-courage de Saint-Jean-de-Serres © Radio France - Ludovic Labast'rou