Melun : Valentin et Théo, son frère handicapé, honorés après avoir fini l'ironman de Vichy

Imaginez nager 3.800 metres, pédaler 180 km puis courir plus de 42 kilomètres... une performance qui n'est pas donnée à tout le monde. On appelle ça un Ironman et c'est l'exploit que Valentin et Théophile ont réalisé cet été, à Vichy. Mais Valentin et Théo ne sont pas des coureurs comme les autres. Car Théophile, âgé de 30 ans est atteint de paralysie cérébrale. C'est donc tracté, ou poussé par Valentin, son grand frère de 33 ans, qui est venu à bout de la course, le 25 août dernier.

Pour l'épreuve de nage, Valentin tracte Théo, installé dans un bateau. - DR

Pour cet impressionnante performance, les deux frères, originaires de Dammarie-lès-Lys en Seine et Marne, ont reçu le trophée des sportifs méritants de la ville de Melun, vendredi soir.

Un bateau, un triporteur et un fauteuil adapté

Partis à 6h30 du matin, Valentin et Théophile ont passé la ligne d'arrivée 16h plus tard, aidés par des équipements bien spécifiques, une sorte de triporteur adapté pour la partie vélo par exemple.

Et les deux frères comptent bien rééditer leur exploit l'été prochain, lors de l'half ironman des Sables-d'Olonnes, en Vendée, le 5 juillet et de l'ironman complet de Mont-Tremblant, au Canada, le 23 août.