"Même à 88 ans, on peut faire une photo avec le père Noël" : distribution de cadeaux à l'Ehpad de Guéret

Le Père Noël a pris de l'avance : il a déjà commencé sa tournée en s'arrêtant à l'Ehpad de Guéret ce jeudi. Derrière sa barbe blanche et son costume rouge se cache la blouse blanche des Infirmiers du cœur. Cette association de dix-sept bénévoles a distribué des roses et des chocolats pour les 210 résidents.

Pierrette, 88 ans, en a profité pour faire un selfie avec le Père Noël : "Ca nous rappelle des souvenirs !" Noël est un moment difficile pour elle car elle se sent loin des siens. "Heureusement, ici, on est bien entourés, ils font tout ce qu'ils peuvent." Elle passera le 25 décembre dans la maison de retraite, mais sa famille est venue la voir dimanche dernier.

Comme elle, la grande majorité des personnes âgées restent à l'Ehpad pour les fêtes. Seule une vingtaine ont la chance de passer Noël dans leurs familles. Pourtant, il n'y a pas d'interdiction de sortie. Les familles peuvent aussi entrer dans les chambres, à condition de porter le masque. "C'est un Noël différent de l'année dernière parce que les familles peuvent venir plus facilement", se réjouit Nathalie Mativaux, la cadre de santé. Elle insiste néanmoins sur le respect impératif des gestes barrière.

Noël en famille, mais à bonne distance

Une consigne bien compris par Marie-Josée, qui reçoit sa belle-mère de 96 ans chez elle dimanche 26 décembre. "Je vais sortir les rallonges, on va faire une très grande table bien qu'on ne soit que sept." Elle attend avec impatience ces retrouvailles : "Ce sera un moment de joie, c'est un événement pour une personne âgée de sortir, il faut faire un petit effort, c'est quand même super chouette, il faut profiter."

Raymonde, 90 ans, a également hâte de prendre un repas chez ses enfants les 24 et 25 décembre, contrairement à l'an dernier : "On va passer un bon moment en famille. On sera six autour de la table, c'est une grande joie."

Après un arrêt à l'Ehpad de Guéret, le Père Noël des Infirmiers du cœur poursuivra sa tournée samedi 25 décembre à l'hôpital de Guéret. Les bénévoles, pour la quatrième année de suite, distribueront des cadeaux aux enfants hospitalisés, des doudous aux nouveau-nés et des roses aux mamans.

