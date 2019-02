"Même à Nantes, on demande aux familles juives de faire attention", explique le président du consistoire israélite

Nantes, France

Des rassemblements contre l'antisémitisme ont lieu partout en France ce mardi, face à une hausse très forte des actes contre les Juifs : +74% en 2018. Une situation douloureuse dont est venu nous parler René Gambin, le président du consistoire israélite de Nantes, ce mardi matin sur France Bleu Loire Océan.

Nous vivons ça très mal. Nous ne comprenons pas qu'en 2019 en France, les Juifs soient encore des boucs-émissaires."

"La communauté juive vit ça très mal. Très mal. Nous ne comprenons pas comment, en 2019 en France, dans notre République, les Juifs soient encore boucs-émissaires par rapport à un certain nombre de choses qui ne leur appartiennent pas. Comment est-ce possible ?", questionne René Gambin. "Bien évidemment, ces rassemblements sont utiles. Ils nous font du bien, peut-être, parce qu'ils nous donnent l'impression d'être moins seuls. Mais ils ne suffisent pas. _Ce que j'attends toujours, ce sont des actes_".

Ça fait bien longtemps que nous alertons sur cet antisémitisme."

René Gambin voudrait que la justice soit plus sévère envers un certain nombre d'actes. "Il y a des paroles qui sont des délits. Tout ne peut pas être dit. Là, il y a quelque chose à faire et rapidement. Il y aussi un travail de sensibilisation extrêmement important qui, je crois, n'est pas fait. Là, on est dans un moment de crise avec cette augmentation de 74% des actes antisémites. Mais ça fait bien plus longtemps que nous alertons sur cet antisémitisme qui est mené par un certain nombre de personnes et d'organisations. Lorsque nos voix se sont élevées pour dire 'il faut faire quelque chose', bien peu nous ont suivis".

Dans la rue, je fais attention à qui est derrière moi."

Ça fait donc aussi bien longtemps que les 160 familles qui constituent la communauté juive de Nantes prennent des précautions pour ne pas devenir des victimes. "À Nantes, les membres de la communauté n'ont pas l'habitude de sortir de chez eux avec des kippas. D'être visibles. Néanmoins, on leur demande de faire attention à chaque fois. De vérifier quand on sonne à la porte. Un certain nombre de petites choses qui encombrent le quotidien. Dans la rue, je fais attention à qui est derrière moi. Oui, c'est complètement fou !".

Tous les samedis, une prière pour la République et pour la France

René Gambin rappelle aussi que, depuis déjà une quinzaine d'années, il y a la police à chaque fois qu'il y a des offices à la synagogue. "Ça veut dire que nos jeunes enfants se sont habitués à voir la police devant la synagogue quand ils vont prier. Et quand les policiers ne sont pas là, ils demandent où ils sont. C'est complètement fou, oui. D'autant plus que, tous les samedis, dans nos offices, nous avons une prière pour la République et pour la France. Nous sommes attachés à la République et à la France. Donc être traités de cette façon, en boucs-émissaires, être tués, être assassinés, vous imaginez bien qu'il y a un sérieux problème", conclut René Gambin.

Trois rassemblements contre l'antisémitisme sont organisés chez nous ce mardi : à 17h à La-Roche-sur-Yon, place Napoléon, à 18h à Saint-Nazaire, à l'esplanade des droits de l'homme et à 19h à Nantes, au monument du cours des 50 otages.