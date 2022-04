Même à Pâques, ne donnez pas de chocolat à votre chien

Le chocolat et les chiens ne font pas bon ménage. Qu'elle soit en forme de lapin, de cocotte ou d'œuf, la vedette de Pâques est en effet toxique pour nos animaux de compagnie et peut causer des intoxications et la mort.

Que ce soit Pâques ou pas, le chocolat est réservé aux humains ! Cette friandise est à proscrire de l'alimentation de votre chien et de votre chat car elle est toxique pour eux. Le chocolat contient en effet de la théobromine, une molécule proche de la caféine que les chiens mettent jusqu'à trois fois plus de temps à éliminer. "Elle peut causer une intoxication alimentaire et la mort", précise Amandine Duval, co-présidente de la SPA de la Mayenne à Laval.

Une chasse à la pâtée

Toutefois, certains chocolats sont plus dangereux que d'autres : le chocolat noir contient plus de théobromine que le chocolat blanc. "C'est non, insiste Amandine Duval. On ne donne pas de l'alimentation humaine aux chiens." Mais la co-présidente de la SPA de la Mayenne a d'autres idées simples pour faire plaisir à son toutou.

"La pâtée ! Exceptionnellement, vous lui donnez une pâtée qu'il ne mange pas habituellement et puis voilà, vous lui faites un peu un plaisir comme ça. Vous pouvez également faire de l'enrichissement : vous allez à l'extérieur où vous mettez de la pâtée un peu partout à droite, à gauche sur le terrain. Comme ça, ça va l'obliger à fouiner et à trouver de la pâtée sur le terrain. Ça va le changer un peu son quotidien. C'est comme une chasse aux œufs, mais à la pâtée ou à la croquette !"