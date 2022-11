Même à Pau, il est possible de devenir marin

Si le Béarn est plutôt connu pour ses parachutistes, on peut quand même y trouver… des marins ! Une vingtaine de jeunes âgés de 16 à 21 ans, originaires des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées ou des Landes, ont participé à un stage de Préparation Militaire Marine ( PMM) , dont une partie était organisée à Pau. Pendant une semaine, ils ont reçu les bases de l'enseignement militaire. Des cours qu'ils ont suivi à l'école des troupes aéroportées, l'ETAP, sur le domaine du musée des parachutistes. Samedi 5 novembre, au cours d'une cérémonie officielle ils ont reçu une décoration, un fanion, remis par des hauts gradés de la Marine nationale pour symboliser leur engagement.

Être Béarnais et marin, c'est possible

Une passion pour la Marine qui peut surprendre. Il est vrai qu'on a jamais vu de marins naviguer sur le gave de Pau. Pourtant, être Béarnais, et vivre dans les terres, n'est pas du tout incompatible pour Eric Auradé, chef du recrutement de la marine nationale à Pau. "Il y a des Béarnais et des Basques dans la marine nationale et pas uniquement des Bretons ou des gens de la région toulonnaise. Ils vont acquérir une expérience maritime au fil des années et devenir de véritables marins. C'est un mélange de régions qui est intéressant."

Pendant leur semaine de découverte, ces jeunes passionnés ont d'abord suivi un enseignement général sur les corps d'armée française et sur les professions de la Marine nationale. Et en bons camarades, ils se sont même un peu fait "chambrer" par leurs collègues parachutistes. "Ces derniers jours, quand il a plu, on avait le droit à "c'est vous qui ramenez la pluie de Brest" mais c'était drôle et super sympa", explique Yanis, 17 ans, qui a participé au stage.

Voyage à Brest

Mais la Marine tient à créer des vocations partout, même aux pieds des montagnes. "Ce n'est pas étonnant d'avoir des marins à Pau. Il y a des liens avec Bayonne, et même avec l'Adour. Beaucoup de marins viennent de Nouvelle-Aquitaine, l'activité maritime y est très importante", indique le contre-amiral François Guichard, lui-même né en Brie, à l'est de la région parisienne.

À l'issue de cette semaine en terres béarnaises, les jeunes vont poursuivre leur découverte et leur apprentissage à Brest, bien plus proche de la mer. Là-bas, ils passeront leurs permis bateaux et apprendront à faire des nœuds. La majorité du groupe a déjà manifesté son envie de continuer et d'intégrer la marine nationale.