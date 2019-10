L'évêque d'Évreux pourrait porter plainte contre l'abbé Michel, "le curé des gilets jaunes"

Le Planquay, France

Comme le capitaine Haddock qui a bien du mal à se débarrasser de son sparadap, le dossier Francis Michel, c'est un peu le chemin de croix de l'évêque d'Évreux. Depuis des mois, Monseigneur Christian Nourrichard tente de se séparer de l'abbé. L'homme a été reçu lundi 30 septembre au diocèse d'Évreux par le père Jean-Denis Chalufour assisté par le père Pascal Le Roux pour audition et a dû répondre à une douzaine de questions. Une audition qui doit permettre de complèter le dossier que l'évêque d'Évreux transmettra à Rome d'ici quinze jours à trois semaines pour demander le retour à l'état laïc de l'abbé Michel.

L'abbé a toujours la clé de l'église

Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas les églises. _"_Nous avons changé les serrures et on a remis à madame le maire une clé de l'église" confie Monseigneur Nourrichard, l'évêque d'Évreux, "ainsi qu'au curé de la paroisse, le curé de Bernay". Et l'évêque d'Évreux de s'interroger "comment se fait-il qu'il puisse rentrer ? Je n'en sais rien, je ne monte pas la garde".

Qui a donné la clé de l'église du Planquay à l'abbé Michel ? Le mystère reste entier © Radio France - Laurent Philippot

Le plus simple est de poser la question à l'abbé Michel qui nous reçoit dans sa maison du Planquay, à deux pas de l'église. Dans le jardin, un gilet jaune fait figure l'épouvantail. Sa fidèle chienne de 12 ans Daisy à ses côtés, l'homme est malicieux "ah, les miracles, les anges !" et reconnaît qu'il possède bien une clé mais il jure ses grands dieux que ce ne sont ni le curé de Bernay ni la maire de la commune qui la lui ont remise. Et cette clé, il ne se prive pas de s'en servir. Pour preuve la liste impressionnante des cérémonies pour lesquelles il a officié, une quarantaine de messes rien que pour le mois de septembre.

Il y a quelqu'un qui doit lui ouvrir, mais il n'a pas à rentrer dans cette église et il n'a pas à célébrer des sacrements. C'est une faute grave" - Monseigneur Nourrichard, évêque d'Évreux

Sur la porte de l'église du Planquay, Francis Michel a affiché la liste des cérémonies pour lesquelles il officie © Radio France - Laurent Philippot

Malgré sa suspension en 2016, Francis Michel continue donc à célébrer des messes et des sacrements au Planquay. Cette suspension et l'éventuelle réduction à l'état laïc, l'abbé les contestent "c'est un sacrement à caractère, ça ne peut pas être enlevé. Même au ciel ou en enfer, on est encore prêtre".

L'évêque d'Évreux pourrait porter plainte

Selon Monseigneur Christian Nourrichard, "il y a en quelque sorte une escroquerie, je suppose qu'il agit au nom de l'Eglise" et l'évêque d'Évreux pourrait être amené à porter plainte "ça ne me réjouit pas, mais il ne veut rien entendre, il n'écoute que lui-même, il fait ce qui lui plaît".

Ce que je veux, c'est que la vérité sorte et que la vie de l'église soit respectée" - Monseigneur Nourrichard, évêque d'Évreux

Lors de son point presse trimestriel, Monseigneur Nourrichard a fait part de son exaspération : "cet homme est dangereux" © Radio France - Laurent Philippot

L'abbé Michel se dit déçu par l'attitude de l'évêque, et cherche actuellement un avocat ecclésiastique pour le défendre. Francis Michel estime être dans son bon droit. Monseigneur Nourrichard veut se donner le temps de la réflexion et pourrait porter plainte dans les prochains jours. Droit dans sa soutane, Francis Michel continuera à célébrer des messes de baptêmes ou d'inhumation, "au nom de la foi" dit-il ou à enseigner le cathéchisme.