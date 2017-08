Même en été, la demande augmente aux Restos du Coeur d'Indre-et-Loire

Pas de pause estivale pour les Restos du Coeur. En ce moment, les 19 centres du département viennent en aide à près de 4 400 bénéficiaires. C'est 10% de plus que l'été dernier. Pour répondre à la demande, ils servent jusqu'à 25 000 repas chaque semaine en Touraine. Un record en été !

Jamais jusqu'ici, les Restos du Coeur d'Indre-et-Loire n'ont été autant demandés en été. Au coeur des grandes vacances, les 19 centres de distribution tournent à plein régime. Et cela grâce aux 600 bénévoles qui se relaient tout l'été.

Les bénévoles des Restos du Coeur sont prêts pour distribuer les colis repas aux bénéficiaires, malheureusement toujours plus nombreux © Radio France

Car la demande augmente. Cet été, ils sont 4 400 à recevoir l'aide alimentaire des Restos du Coeur. C'est toujours moins qu'en hiver bien sûr où l'on dépasse les 6 000 bénéficiaires mais c'est 10% de plus que l'été dernier. Des bénéficiaires toujours plus nombreux donc mais aussi et surtout en plus grande détresse. La preuve, le nombre de repas distribués augmente encore plus vite. Près de 25 000 chaque semaine. Un chiffre en progression de 20% par rapport à l'été 2016.

Avant, ils venaient deux ou trois fois par mois. Cette année, ils ont besoin de nous chaque semaine. Et ça, c'est pas un bon signe" Maurice Diot, le président des Restos du Coeur en Indre-et-Loire

Heureusement, les Restos ont de quoi répondre à la demande

Alors, oui, les Restos du Coeur recherchent toujours des bénévoles. Une vingtaine pour leur entrepôt logistique à St-Pierre-des-Corps. Notamment des chauffeurs poids lourd pour approvisionner les centres. Mais avec au total près de 600 bénévoles, tous les centres de distributions restent ouverts chaque semaine même en plein mois d'août.

Et pour remplir les sacs de leurs bénéficiaires, les Restos peuvent compter sur les invendus des grandes surfaces. " La ramasse comme ils l'appellent". Des produits frais plus nombreux cette année. " Au-delà même de nos besoins. Mais tant mieux". Chaque année, les Restos du Coeur d'Indre-et-Loire reçoivent des grandes surfaces 750 tonnes de produits.