Même les restaurants gastronomiques se lancent dans la vente à emporter comme à la Grignotière à Raismes

Sur le fronton de la Grignotière, établissement réputé du Valenciennois, les plaques du Gault et Millaut, et du Michelin, de quoi nous faire saliver, mais pas question pour le moment de s'attabler, alors les clients masqués viennent retirer dans le sas d'entrée leurs repas.

C'est le chef Pascal Coulon en personne qui nous reçoit dans ce drive un peu particulier, en jean et tee shirt, sans sa toque ni sa blouse, le sas est bloqué par une table où trône l’indispensable gel hydroalcoolique.

Pascal Coulon qui proposait déjà avant des plateaux repas a adapté son offre pendant le confinement, avec des lunch bag, un menu complet unique à 18 euros servi dans de la vaisselle jetable 100% recyclable un peu améliorée pour être "à la hauteur" de l'établissement.

Des mets froids imaginés par le chef qui travaille tout seul dans sa cuisine, ses 6 salariés sont au chômage partiel.

Pour Brigitte une voisine du restaurateur qui a invité des amis à partager ces lunch bag de luxe avec des amis, c’est un _"acte militant"_de commander local pendant cette période si particulière, même chose pour Frédéric, un assureur du secteur, qui en plus commençait à avoir le manque des bons petits plats des restaurants qu'il fréquente, 2 à 3 fois par semaine, en temps normal.

Au début, les clients venaient pour leur pause déjeuner, mais aujourd'hui c'est aussi pour le plaisir de partager un bon repas entre amis ou en famille.

En moyenne, Pascal Coulon vend 180 menus par semaine, avec des pics à 300, un moyen de limiter la casse

On a payé nos factures, nos charges, ça permet d'être plus serein. On a fait ce qu'il fallait faire pour être là et pour être encore là demain