"Même pas 25 ans et on ne s'en sort déjà plus": ces jeunes actifs qui viennent aux Restos du Cœur d'Amboise

Une fois par semaine, depuis le début de l'année 2022, Dylan vient remplir deux gros sacs de course, dans le petit local des Restos du Cœur à Amboise. "J'ai des steaks hachés, de la salade piémontaise, un peu de tout en fait. Ce qu'on me donne ici, je n'ai pas à l'acheter en magasin et c'est toujours ça de pris." Agé de 23 ans, il fait partie de ce nouveau public de bénéficiaires, les jeunes travailleurs, qu'observent avec inquiétude les bénévoles de l'association et qui dit beaucoup de la situation actuelle.

Comme de nombreux Français, Dylan ne s'en sort plus entre toutes les hausses successives : électricité, gaz, carburant... Les missions d'intérim qu'il enchaine dans le BTP ne lui permettent aucun écart. "Les mois où je travaille plein pot, je peux me faire 1.400 euros mais c'est rare. C'est plutôt 900 ces derniers temps. Quand en quand vous avez un loyer et des charges à payer, c'est dur. Surtout qu'en ce moment, le prix du gasoil est cher ! Moi, j'ai 38 kilomètres aller et 38 kilomètres retour en ce moment pour ma mission à Tours. Si on n'augmente tout sauf les salaires, il ne reste plus grand-chose."

Le frigo, je ne pourrais même pas vous le montrer tellement il est vide, il est même débranché des fois

Océane et Quentin, eux non plus, ne se seraient jamais vus faire appel à l'association d'aide aux plus démunis. Elle est éboueuse. Lui, équarisseur. Tous deux en CDD. "On n'a même pas 25 ans et on ne s'en sort déjà plus", souffle Océane. Sans changer fondamentalement son mode de vie, le couple s'est vu plongé dans la pauvreté en l'espace de quelques mois.

"Ça ne ressemble à rien nos fin de mois, les comptes sont dans le rouge, les placards sont vides, le frigo, je ne pourrais même pas vous le montrer tellement il est vide, il est même débranché des fois, poursuit la jeune femme. On va manger chez les copains, chez les parents, mais bon... ça va deux minutes quoi. Tout est cher, tout augmente. On a l'impression de vivre dans un pays de riche avec des revenus moyens." Son compagnon, lui, explique qu'ils se privent de tout ou presque désormais. "On ne sort plus dans les bars comme avant, on achète les vêtements les moins chers". Et Océane de résumer : "On ne vit plus, on survit. Et encore..."

Il y a 10 ans, on n'avait pas de jeunes travailleurs

Des profils comme les leurs, Claude Da Silva, la responsable du centre des Restos du Coeur à Amboise en voient de plus en plus. "Il y a 10 ans, on n'avait pas de jeunes travailleurs. Ça me fait mal au cœur de les voir aux Restos, ce n'est pas normal. Les 18-30 ans représentent 50% des bénéficiaires actuellement et parmi eux, il y en a une bonne partie qui font des petits jobs à droite à gauche. Que peut-on faire ? Je n'ai pas la solution miracle. On leur vient en aide d'un point de vue alimentaire mais on essaye d'aller au-delà. S'ils nous racontent leur vie, s'ils ont besoin de parler, on écoute. C'est déjà ça." L'association renvoie aussi vers les services sociaux en cas de besoin.