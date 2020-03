Même pendant le confinement, les femmes battues "auront toujours du secours" au CIDFF de l'Eure

Si il a dû s'adapter aux règles de confinement, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Eure continue à prendre en charge et à conseiller les femmes victimes de violences conjugales.

Avec les mesures de confinement rentrées en vigueur en France mardi dernier pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus Covid-19, plusieurs associations s'inquiètent d'une possible hausse des violences conjugales. "Le confinement n'arrange pas du tout les choses", confirme Dany Temperton, directrice adjointe du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de l'Eure, invitée ce matin de France Bleu Normandie.

"Il faut savoir que notre public, pour la grande majorité, travaille à l'extérieur, ajoute-t-elle. Et le fait d'être obligé de rester à la maison, on a peur que cela entraîne un pic de violences."

"Nous sommes toujours là"

C'est pour continuer à aider et à accompagner ces femmes que le CIDFF de l'Eure (comme celui de Seine-Maritime) continue de fonctionner, tout en s'adaptant aux règles de confinement. "Tous nos collaborateurs sont en télétravail et l'accueil des victimes se fait à distance", détaille encore Dany Temperton, qui tient à rassurer celles qui n'oseraient pas appeler : "Il faut qu'elles comprennent que nous sommes toujours là, qu'elles auront toujours du secours de notre part et que nous les accompagnerons au niveau des administrations et des professionnels."

La directrice adjointe du CIDFF de l'Eure précise qu'on peut contacter le centre via son adresse mail, et que la plateforme Internet gouvernementale fonctionne toujours. Rappel également : en cas d'urgence, il faut appeler le 17 pour alerter la police et la gendarmerie.

Par ailleurs, "les accueils de nouvelles femmes" dans des centres d'hébergement d'urgence et "le traitement des contentieux essentiels, et notamment les affaires de violences conjugales" sont maintenus, a affirmé la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa.