Même pendant le confinement les gendarmes du Pas-de-Calais veillent sur le bord des routes

Ce matin de novembre, en pleine heure de pointe plusieurs véhicules ont été contrôlés à plus de 140 km/h sur la départementale 950, entre Arras et l'autoroute A1, une route limitée à 110.

Même en période de confinement, les forces de l'ordre veillent au respect du code de la route. Certes, il y a moins de monde sur les axes des Hauts-de-France, certes les policiers et les gendarmes doivent contrôler les attestations de confinement et le port du masque. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils négligent les contrôles routiers.

En pleine heure de pointe ce vendredi matin, les gendarmes de la brigade motorisée, et ceux du peloton d'autoroute d'Arras, ont garé leurs motos le long du rond-point de Fresnes-les-Montauban, juste avant à l'entrée de l'autoroute A1.

Contrairement à la période du premier confinement, le trafic n'est pas moins dense sur les routes du Pas-de-Calais. © Radio France - Cécile Bidault

Ils interceptent les voitures signalées en excès de vitesse par leurs collègues basés à quelques centaines de mètres de là, sur la départementale 950, un axe particulièrement fréquenté, et qui le reste en cette période de confinement.

152 km/h au lieu de 110

En moins d'une demi-heure, trois voitures sont arrêtées, elles ont largement dépassé la vitesse autorisée de 110 km/h : 152, 146, 138... les conducteurs semblent ne s'être pas rendu compte de leur excès. "Avec les protocoles sanitaires à l'école, au travail, on est en retard, ça entraîne de la pression", tente de justifier Emeline, "même si j'ai été prise, je reconnais que c'est bien que les gendarmes soient là pour sécuriser les personnes, et nous remettre dans le droit chemin".

Ils roulent comme des fous

Verbalisé également, Hayrretin, qui conteste avoir enfreint le code de la route, constate qu'en ce moment, les automobilistes "roulent comme des fous. On me colle, on me fait des appels de phares...".

Gestes barrières lors des contrôles

Au passage, les attestations de confinement sont contrôlées, et pour respecter les gestes barrières, les gendarmes demandent aux conducteurs de laisser permis et carte grise en évidence sur le tableau de bord, pour ne pas avoir à les prendre en main.

Sauver des vies sur les routes

Ce deuxième confinement étant beaucoup plus souple, les gendarmes ne constatent pas de baisse du trafic routier, comme au printemps. Le chef d'escadron Nicolas Porte, qui commande l'escadron départemental de sécurité routière du Pas-de-Calais, affirme que lors du premier confinement, "il y avait un sentiment de liberté qui boostait les excès de vitesse. Forts de cette première expérience, on est d'autant plus vigilants. On est là pour lutter contre l'insécurité routière, et, j'aime à le croire, sauver des vies sur les routes".

"Nous devons être présents à n'importe quel créneau horaire de la journée" assurent les gendarmes du Pas-de-Calais. © Radio France - Cécile Bidault

Contrôles jour et nuit

La nuit en revanche, il y a une véritable diminution du trafic. L'adjudant William Bezu, gendarme au peloton d'autoroute d'Arras, se souvient d'un contrôle "à 235 km/h d'un conducteur de 18 ans sur autoroute. Son excuse : il devait en urgence faire le plein d'essence. Et évidemment, il n'avait pas d'attestation en règle. Donc nous devons être présents, systématiquement, à n'importe quel créneau horaire de la journée".

Depuis le début de l'année 2020 dans le Pas-de-Calais, le nombre de tués sur les routes a été divisé par deux. Dans le Nord, lors du premier confinement en mars et avril, la mortalité a également diminué de moitié par rapport à la même période l'an dernier.