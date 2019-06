Même Saint-Simon, quartier le moins dense de Toulouse, les habitants ont l'impression d'être trop nombreux

Toulouse, France

Voilà qui va résonner chez des habitants d'autres quartiers de Toulouse, voire de certaines communes de la métropole. Ce mardi soir, près de 400 habitants de Saint-Simon ont organisé un rassemblement et une marche près des écoles pour protester contre le manque d'infrastructures. Le quartier qui a gardé son âme villageoise a vu sa population grandir d'un coup à cause notamment des nouvelles constructions. Et les services publics ne suivent pas.

Le quartier St Simon est jusque là le moins dense de Toulouse. © Radio France - Bénédicte Dupont

Une école surchargée, pas de gymnase et des bouchons à gogo

Dans le cortège, beaucoup de parents avec leurs enfants. Ce sont eux qui se plaignent le plus. ils avaient choisi Saint-Simon pour élever leur famille au calme. Ils se retrouvent finalement avec les mêmes problèmes qu'à Croix-Daurade, Borderouge ou Lalande. "Les écoles sont pleines, il en faudrait une de plus. Et surtout on n'a aucune structure sportive. Mon fils voudrait faire autre chose que du football, il va falloir l'emmener à Cugnaux ou Tournefeuille", déplore Nathalie, une maman airbusienne installée depuis six ans. "Chaque matin pour emmener ma fille à la maternelle, c'est la galère. Il y a beaucoup trop de voitures", poursuit Blaise, un papa au foyer.

Sur chaque nouveau chantier de résidence dans le quartier, les habitants écrivent "Non aux Promoteurs" ou "Stop au béton" sur les pancartes. © Radio France - Bénédicte Dupont

Un collectif citoyen s'est monté : Serge Escartin, bientôt à la retraite, en est à l'origine avec d'autres. Il habite Saint-Simon depuis 30 ans, il y a vu grandir ses enfants. "On a une bétonisation à outrance, des résidences à deux ou trois étages qui se construisent mais on n'a ni pistes cyclables, ni trottoirs, ni école de taille, ni gymnase. Le maire nous avait promis un gymnase il y a cinq ans. On attend toujours." Situé à 2,5 kilomètres du métro, le quartier n'a pas non plus de Vélib. Et les habitants se contentent d'un bus pour aller en ville qui passe toutes les demies-heures ce qui n'incite pas à abandonner la voiture.

Saint-Simon, quartier à accompagner promet la Métropole

À vrai dire, comparé à Croix-Daurade, Barrière de Paris, Lalande ou Borderouge, la vie parait bien paisible à Saint-Simon. L'ambiance y est encore villageoise, les habitations encore authentiques avec une majorité de maisons individuelles et beaucoup de belles Toulousaines. Mais le quartier le moins dense en population de Toulouse est aussi l'un de ceux qui a vu sa population le plus augmenté : +15% entre 2011 et 2016.

Toulouse Métropole a présenté en mars un plan-guide qui détaille l'évolution à venir des quartiers. - TM

En mars dernier, la Métropole a détaillé un plan-guide sur l'évolution des quartiers à venir. Elle s'est notamment engagée à ne pas entreprendre de grand programme immobilier, ou ne pas autoriser de trop grandes surfaces constructibles dans certains quartiers à préserver ou accompagner. Saint-Simon en fait partie, comme l'hyper-centre, les Minimes, Saint-Cyprien, Lalande, Croix-Daurade ou Saint-Martin-du-Touch.