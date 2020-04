Même sans contact, les visites “sont une bouffée d'oxygène" pour les résidents d'EHPAD

Si l’un de vos proches vit dans un EHPAD – et est donc confiné depuis le début de la crise sanitaire, vous allez de nouveau pouvoir lui rendre visite à compter de cette semaine. Le ministre de la santé Olivier Véran l'a annoncé ce dimanche 19 avril. “C’est très bien et c’était nécessaire", assure Arnaud Rousseau, directeur général des Orchidées, un groupe associatif d’EHPAD* de la métropole lilloise, invité de France Bleu Nord et France Bleu Picardie ce lundi matin.

“Les équipes qui travaillent dans les EHPAD sont formidables. Ils sont très présents auprès des résidents et ont une grande ingéniosité pour mettre en place des contacts avec les familles via les réseaux sociaux, et les appels en visio-conférence. Mais ça ne remplace jamais la relation que les résidents ont besoin d’avoir avec leurs familles.”

Au sein des Orchidées, cette décision était donc très attendue et les équipes s’y étaient même préparé. "Un protocole était déjà prêt chez nous. Et si le ministre ne l’avait pas autorisé, on l’aurait déposé auprès de l’Agence régionale de santé pour demander l’autorisation des visites.”

Rangée de table et vitre en Plexiglas

Mais alors en quoi consiste ce protocole ? Selon le directeur de maison de retraite, le plus important est de maitriser l’environnement lors des visites.

“Nous allons créer un espace de rencontre, dans un petit salon. La famille pourra y accéder directement par l’extérieur par une porte dédiée. Et le résident sera accompagné de son côté. Il y aura une rangée de table pour séparer la famille du résident. Et une vitre en Plexiglas pour limiter la propagation du virus.”

Et même si l‘idée est d’en faire “un moment convivial”, la visite sera très encadrée. “On va proposer un masque chirurgical à la famille. Et un professionnel va rester sur place avec le résident. Et après la visite, cette personne devra aérer, et nettoyer l’espace.”

Le contact physique n'est toujours pas possible aujourd'hui

Une chose est certaine, il n’y aura aucun contact physique entre le résident et son proche. “Le professionnel devra s’en assurer. Et il faudra aussi l’expliquer aux résidents qui ont des troubles cognitifs et qui pourraient ne pas comprendre les consignes. Nous devons maitriser les risques et le contact physique n’est pas possible aujourd’hui. Le virus circule encore, et nos résidants sont toujours particulièrement à risque.”

A noter que selon le gouvernement, ces visites seront aussi limitées à deux personnes de la famille à la fois.

Risque de dépression et de laisser-aller

Mais même sans contact, ces visites sont très importantes selon Arnaud Rousseau. “C’est déjà très rassurant pour certains résidents, ça fait beaucoup de bien. C’est un bon entre-deux pour eux.”

Car sans visite, les risques à long-terme existent selon ce professionnel. “Même avec une équipe bienveillante, un résident a besoin d’avoir de contacts avec ses proches. Beaucoup nous le réclamaient. A l’extrême, certains pourraient faire une dépression, moins s’alimenter, avoir le syndrome du glissement c’est à dire se laisser aller."

Ces visites sont en fait une vraie bouffée d’oxygène. "Il était vraiment temps, on l'a senti cette semaine. Ça fait déjà 5 semaines que nos résidents n’ont pas vu leurs familles en vrai.”

*Le groupe des Orchidées fédère 5 EHPAD de la métropole de Lille : à Croix, Roubaix, Lannoy, Villeneuve-d’Ascq et Tourcoing.