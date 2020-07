Même sans festival, une partie du centre d'Avignon reste fermée à la circulation cet été

Malgré l'annulation du festival, la Ville d'Avignon a décidé de reconduire la piétonnisation d'une partie de l'intra-muros. Les voitures, camions et deux-roues motorisés n'ont plus le droit de rouler dans certaines rues de midi à minuit, jusqu'au 31 août.

Pas de festival d'Avignon cette année, mais la mairie a décidé de piétonniser une partie de l'intra-muros, tous les jours, de midi à minuit. Depuis hier, samedi 11 juillet et jusqu'à fin août, la circulation est interdite aux voitures, aux camions et deux-roues motorisées dans plusieurs rues très empruntées l'année, "pour sécuriser les espaces commerçants".

Les taxis et secouristes peuvent toujours accéder à ces zones à n'importe quelle heure. Les riverains eux devront se munir du nouveau pass à télécharger sur smartphone ou à imprimer pour y rouler entre midi et minuit.

Les zones piétonnisées

• Rue de la République : Fermée à la circulation depuis le boulevard Raspail et jusqu’à la place de l’Horloge. Attention, durant cette période les bornes qui donnent rue de la République sont bloquées en position haute en sortie. Il n’est donc plus possible de sortir vers la rue de la République depuis les rues Mistral et Mignard.

• Rue Saint-Agricol : Interdite à toute circulation.

• Rue Joseph Vernet : Fermée jusqu’à la rue Victor Hugo du lundi au samedi de midi à 19 heures 30. Un filtrage est mis en place depuis la place Crillon et une barrière bloque l’accès depuis la rue Saint-Etienne.

• Rue Petite Calade : Fermée à la circulation du lundi au samedi de midi à 19 heures 30.

• Place Carnot – Percée Favart : Fermée à la circulation. Un point de filtrage est mis en place depuis la place Carnot.

• Rue Saint-Michel – Place des Corps-Saints : Fermée à la circulation. Un filtrage est mis en place Porte Saint-Michel.

• Place des Carmes : Fermée à la circulation.