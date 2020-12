Haute-Savoie : même sans ski alpin, les vacanciers de Noël ravis de leur séjour à la montagne

Pour tous les vacanciers de cette première semaine de Noël, le ressenti est unanime. Ce séjour à la montagne fut réussi.

"On a l'impression d'être remonté à l'ancien temps, raconte une vacancière parisienne venue passer une semaine en famille à Demi-Quartier.

"Avec mon mari, on a fait quand même du ski avec la peaux de phoque. C'est vrai que c'est assez intense, mais j'ai adoré. Quand on redescend, c'est la vraie récompense. Même sans ski alpin, je suis prête à revenir., parce que c'est complètement différent , c'est très agréable, et en plus,il y a moins de monde.